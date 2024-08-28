По данным пресс-службы международного аэропорта «Орал», на взлетно-посадочной полосе начался ремонт деформационных швов. Работы ведут специалисты аэропорта, а также сотрудники специализированной организации «ОралЖолСтрой».

Специалисты уже провели зачистку швов. Сегодня сотрудники подрядной организации приступили к их герметизации. По плану будет отремонтировано более 17 тысяч метров швов сжатия на действующей взлетной полосе. Чтобы не нарушить пропускную способность и нормальное функционирование аэропорта, было принято решение выполнять работы в специально отведенные технологические «окна» между рейсами.

– Ремонт швов - сложный и трудоемкий процесс, который включает в себя несколько этапов. В первую очередь это демонтаж существующей герметизации швов сжатия. Далее прочистка стенок камеры механическим способом, продувка шва сжатым воздухом, промывка шва водой, заполнение шва уплотняющим шнуром. Для этого применялся шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена. После обработки стенок шва грунтовкой его будут заполнять битумно-полимерным герметиком, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту заверили, что технология и качество работ полностью соответствуют действующим строительным нормам и правилам. Все используемые материалы имеют сертификат соответствия и включены в перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов.

В прошлом году в аэропорту проводился ремонт рулежной дорожки и частично на взлетно-посадочной полосе. Всего 4700 метров. Полностью ВПП ремонтировали в 2016 году.

По данным пресс-службы, регулярно выполняются несколько рейсов. Ремонт никак не повлияет на действующие рейсы.