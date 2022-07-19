Рулёжная дорожка и перрон аэропорта нуждаются в реконструкции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
С 1 августа авиакомпания FlyAryastan не будет летать
в Уральск. Причина - введение эксплуатационных ограничений в аэропорту. Директор ТОО «Международный аэропорт имени Маншук Маметовой» Азамат Тураш заявил, что предписание о введении ограничений выдала авиационная администрация Казахстана.
– В аэропорту Уральска ограничивается приём тяжёлых воздушных судов типа Airbus-320 по массе и интенсивности полётов. Причина - ограничение нагрузок на покрытие рулёжной дорожки и перрона аэропорта. В связи с этим Flyarystan с первого августа вынуждена отменить все внутренние рейсы, а AirAstana вынуждена заменить типы воздушных судов Airbus-320 на более лёгкие типа Embraer. Реконструкция рулёжной дорожки и перрона планируется на 2023-2024 годы, - отметил Азамат Тураш.
В AirAstana также сообщили, что рейсы на Embraer будут выполнять c обслуживанием в эконом-классе и премиум-эконом классе, равноценном сервису в бизнес-классе за исключением типа кресел.
– На рулёжной дорожке и перроне из-за увеличившейся интенсивности полётов в аэропорту обнаруживают признаки ухудшения состояния, в связи с чем эксплуатантом аэродрома проводятся ремонтные работы по продлению срока службы искусственных покрытий с дальнейшим планированием капитального ремонта, - говорится в сообщении аэрокомпании.
Что касается международных рейсов, то полёты Air Astana во Франкфурт и FlyArystan в Анталью с частотой раз в неделю будут продолжены на среднемагистральных самолётах Airbus без увеличения частот.
Пассажиры Air Astana, имеющие билеты бизнес-класса на внутренний рейс в/из Уральска, могут получить компенсацию разницы между тарифами.
Напомним
, терминал аэропорта был отремонтирован на 6,6 миллиардов тенге, деньги выделил КПО б.в. Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции
, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать
. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов
. При этом на стратегически важном объекте не предусмотрели «рукав
».
Что касается взлетно-посадочной полосы
, то и здесь возникают трудности. Во время непогоды в ВВП частенько не могут приземлиться самолеты
и задерживаются рейсы. В 2014 году провели реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Два месяца (с 1 сентября по 3 ноября) самолеты летали через Атырау. 3 ноября 2014 года после первого этапа реконструкции
аэропорт открылся. Второй этап продолжился в мае 2015 года. Все лето работы шли в дневное время, а 1 сентября 2015 года аэропорт был закрыт
для полетов. Реконструкция предусматривала ремонт рулежной дорожки, стоянки, взлетно-посадочная полоса удлинена на 400 метров и расширение на 3 метра. Кроме того, здесь построили аварийную станцию и трансформаторную подстанцию. На реконструкцию ВПП из республиканского бюджета было выделено 6,3 млрд тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.