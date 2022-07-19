Рулёжная дорожка и перрон аэропорта нуждаются в реконструкции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новый терминал аэропорта за 6,6 млрд тенге открыли в Уральске Фото из архива "МГ" С 1 августа авиакомпания FlyAryastan не будет летать в Уральск. Причина - введение эксплуатационных ограничений в аэропорту. Директор ТОО «Международный аэропорт имени Маншук Маметовой» Азамат Тураш заявил, что предписание о введении ограничений выдала авиационная администрация Казахстана.
– В аэропорту Уральска ограничивается приём тяжёлых воздушных судов типа Airbus-320 по массе и интенсивности полётов. Причина - ограничение нагрузок на покрытие рулёжной дорожки и перрона аэропорта. В связи с этим Flyarystan с первого августа вынуждена отменить все внутренние рейсы, а AirAstana вынуждена заменить типы воздушных судов Airbus-320 на более лёгкие типа Embraer. Реконструкция рулёжной дорожки и перрона планируется на 2023-2024 годы, - отметил Азамат Тураш.
В AirAstana также сообщили, что рейсы на Embraer будут выполнять c обслуживанием в эконом-классе и премиум-эконом классе, равноценном сервису в бизнес-классе за исключением типа кресел.
– На рулёжной дорожке и перроне из-за увеличившейся интенсивности полётов в аэропорту обнаруживают признаки ухудшения состояния, в связи с чем эксплуатантом аэродрома проводятся ремонтные работы по продлению срока службы искусственных покрытий с дальнейшим планированием капитального ремонта, - говорится в сообщении аэрокомпании.
Что касается международных рейсов, то полёты Air Astana во Франкфурт и FlyArystan в Анталью с частотой раз в неделю будут продолжены на среднемагистральных самолётах Airbus без увеличения частот. Пассажиры Air Astana, имеющие билеты бизнес-класса на внутренний рейс в/из Уральска, могут получить компенсацию разницы между тарифами. Напомним, терминал аэропорта был отремонтирован на 6,6 миллиардов тенге, деньги выделил КПО б.в. Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов. При этом на стратегически важном объекте не предусмотрели «рукав». Что касается взлетно-посадочной полосы, то и здесь возникают трудности. Во время непогоды в ВВП частенько не могут приземлиться самолеты и задерживаются рейсы. В 2014 году провели реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Два месяца (с 1 сентября по 3 ноября) самолеты летали через Атырау. 3 ноября 2014 года после первого этапа реконструкции аэропорт открылся. Второй этап продолжился в мае 2015 года. Все лето работы шли в дневное время, а 1 сентября 2015 года аэропорт был закрыт для полетов. Реконструкция предусматривала ремонт рулежной дорожки, стоянки, взлетно-посадочная полоса удлинена на 400 метров и расширение на 3 метра. Кроме того, здесь построили аварийную станцию и трансформаторную подстанцию. На реконструкцию ВПП из республиканского бюджета было выделено 6,3 млрд тенге.  