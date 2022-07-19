В ТОО «Медицинский центр» состоялась презентация абсолютно нового 24-канального магнитно-резонансного томографа в 1,5 тесла. Выпущен он был в 2022 году компанией Philips. С помощью него специалист сможет более детально и точно сделать заключение, а лечащий доктор с помощью заключения сможет выставить точный диагноз. Преимущество нового аппарата в том, что у него высокая пропускная способность, а за счёт мощности он выдаёт более качественную визуализацию снимков.– С помощью этого МРТ-аппарата можно обследовать органы малого таза (женщин и мужчин), плечевые, коленные суставы и другие. Пациент может ни о чём не беспокоиться, процедура проводится быстро и без каких-либо неудобств. Кстати, пропускная способность аппарата очень высокая, за счёт чего сократилось время исследования. Максимальная продолжительность процедуры – 9 минут, минимальная – 4 минуты, на старом аппарате аналогичная процедура длилась в три раза дольше, - рассказалКстати, участники фонда социального медицинского страхования могут пройти МРТ-обследование совершенно бесплатно. Для этого потребуется направление от лечащего врача и предварительная запись. Свою очередь уральцам не придётся долго ждать, максимум 2-3 дня.Обследование проводят опытные специалисты лучевой диагностики. В день пройти МРТ-обследование смогут более 20 человек. Официальным дистрибьютором медицинского оборудования в Казахстане является ТОО «Алаш-KZ». По словам, аппарат является лидером не только в Китае, но и по всему миру.– Чем больше количество каналов, тем лучше получается визуальная картина. У данной модели 24 канала, а значит у него больше визуализации. Наша компания не только поставляет оборудование, но и проводит техническое обслуживание. В Казахстане такого аппарата ещё нет, - рассказал Асылхан Кукумбаев.отметил, что теперь новый и отвечающий всем современным требованиям аппарат нового поколения будет служить во благо населению Уральска и ЗКО.Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.