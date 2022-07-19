Сельчанин на внедорожнике проехал по лошади: спор разгорелся на брифинге с министром экологии
Министр заявил, что законопроекты и усиление наказаний не решит проблемы жестокого обращения с животными.
Фото: СЦК
Накануне в сети появилось видео, как водитель на внедорожнике проезжает по лошади (не публикуем по этическим соображениям). Позже выяснилось, что житель села в Алматинской области поссорился с соседом из-за того, что лошади последнего пасутся на его территории. В полиции сначала сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Однако позже дело закрыли за примирением сторон.
Сегодня, 19 июля, в ходе брифинга в СЦК министра экологии, геологии и природных ресурсов Серика Брекешева попросили прокомментировать видео. Публикуем расшифровку возникшего диалога:
Министр: Данное видео я не видел. Здесь больше департамент полиции должен разбираться, это их функционал.
Журналист Рабига Дюсенгулова: Нет, это про отношение людей и про закон о защите животных.
Министр: Если мы говорим об ответственном отношении к животным, про этот закон, то он предусматривает регулирование домашних видов животных. Лошадь относится к сельскохозяйственным видам. Это регулируется отдельным законом. Что касается отношения, вообще необходимо менять отношение наше к окружающей среде и к животным. Здесь необходимо уже с детства прививать бережное отношение к флоре и фауне. Здесь больше воспитательная роль общества и уровень сознания необходимо повышать. Просто законопроектами эту проблему не решить, или постоянным ужесточением.
Журналист: Какое бережное отношение у людей может быть, если сам министр говорит, что это не моя ответственность?
Министр: Это не то, чтобы не моя ответственность. Но каждым таким случаем министерство тоже не может заниматься. На это есть соответствующие местные исполнительные органы, департаменты полиции.
После вставки модератора министр: Все такие случаи в любом виде у нас фиксируются и по каждому из них мы даём разъяснения и проводим работу.
Следом вопрос задаёт другой журналист: Мы правильно понимаем, что если лошади относятся к сельскохозяйственным животным, то их хозяева могут давить?
Министр: Не нужно вырывать из контекста. Я сказал, что наш законопроект о бережном отношении к животным регулирует вопрос отношения с домашними животными. Лошади и коровы - это сельхозживотные и они регулируются законом о сельскохозяйственных животных. Но любой инцидент всегда на контроле.
Следом добавляет председатель комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев: Это правовое поле правоохранительных органов. Даже если нет заявления, правоохранительные органы должны привлечь к ответственности. У нас нет полномочий.
14 июня Токаев объявил выговор министру экологии за волокиту вокруг сайгаков и невыполнение задачи по созданию оцифрованного банка данных минеральных ресурсов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!