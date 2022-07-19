Министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова во время поездки в Атыраускую область обратилась к властям региона, заявив о необходимости на регулярной основе вести работу по предупреждению и недопущению трудовых конфликтов.
- Важно вести постоянный мониторинг исполнения работодателями взятых обязательств по коллективным договорам и меморандумам по сохранению рабочих мест. Необходимо постоянно проводить опросы удовлетворённости работников условиями труда и уровнем заработных плат, - отметила глава ведомства.
Сейчас девять предприятий региона имеют задолженность по зарплате на общую сумму 34 млн тенге. Она поручила местным департаментам разработать детальный график погашения задолженности. В этом году в регионе на производстве пострадал 21 работник, три из которых погибли.