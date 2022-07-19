- Генеральный прокурор просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты ввиду неполноты судебного следствия по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, и направить уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда в составе семи судей, рассмотрев протест, отменила судебные акты, - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.Производство по делу прекращено за отсутствием состава преступления. За оправданными признано право на возмещение вреда. В 2016 году Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавляющий информационное агентство «КазТАГ», обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Суд приговорил Сейтказы Матаева к шести годам лишения свободы, Асета Матаева - к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
