В Палате предпринимателей отмечают, что лицензия - это не контроль за действиями воспитателей, а только вход в бизнес, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов второго июня сообщал, что в стране планируют ужесточить требования к детским садам
, претендующим на получение госзаказа. На следующий день он написал, что приказ уже подготовлен
. Предпринимателей новость не обрадовала - они считают, что это очередной инструмент коррупции
18 июля председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Минпросвещения Гулзат Кобенова сказала, что вопрос лицензирования детских садов «назрел в нашем обществе».
- Это не новый инструмент. Он существовал до 2011 года, но в тот момент очень остро стоял вопрос обеспечения местами. За 10 лет мы достигли этой цели – 99% детей обеспечены местами в детских садах. Теперь пора говорить о качестве, - считает Кобенова.
В НПП «Атамекен» опасаются, что норма будет носить формальный характер.
- Лицензирование не панацея от проблем. Необходимо смотреть на сложившуюся в отрасли ситуацию в комплексе. Лицензия — это лишь вход в бизнес и получение разрешения на открытие деятельности, но не контроль за действиями воспитателей, - говорит исполнительный секретарь «Атамекена» Нурлан Сакуов.
По его словам, как только педагог дошкольного образования получает первую категорию, он сразу старается перейти на работу в государственный сад за высокими зарплатами и доплатами. Ошибочными назвали в «Атамекене» и мнение, что все детсады имеют сверхмаржу.
- Нельзя говорить, что сады существуют бесконтрольно, каждое учреждение с 2022 года проходят госаттестацию, что предполагает сдачу в госорганы большого количество документов: заключения санэпидслужбы, дипломы и методички. Аналогичный пакет сады сдают для получения подушевого финансирования, - подчеркнул эксперт.
На сегодня в Казахстане 46.9% детей дошкольного возраста посещают частные сады.
14 июля президент на расширенном заседании правительства также поднимал вопрос
лицензирования и говорил, что «повторное введение лицензирования - это, прежде всего, мера, необходимая обществу, а не государству».
