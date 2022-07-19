Иллюстративное фото из архива "МГ" В рейтинге стран по уровню преступности по итогам первого полугодия Казахстан занял 47-е место из 142. Индекс страны составил 53.04.

Индекс стран в рейтинге основан на оценке посредством опросов населения. Индекс преступности — это оценка общего уровня преступности в данном городе или стране. Эксперты считают уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности от 20 до 40 — низким, уровень преступности от 40 до 60 — умеренным, уровень преступности от 60 до 80 — высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 — очень высоким.

Самый высокий уровень преступности в Венесуэле, Новой Гвинее и Афганистане. Самый низкий - в Катаре. Уровень преступности выше, чем в Казахстане, среди стран СНГ наблюдается в Беларуси и Кыргызстане, а ниже — в Молдове, Украине, России, Узбекистане и Азербайджане. Согласно официальной казахстанской статистике, самый высокий уровень преступности оказался в Алматы, столице и ЗКО. Лучший показатель — в Туркестанской области.