Индекс стран в рейтинге основан на оценке посредством опросов населения. Индекс преступности — это оценка общего уровня преступности в данном городе или стране. Эксперты считают уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности от 20 до 40 — низким, уровень преступности от 40 до 60 — умеренным, уровень преступности от 60 до 80 — высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 — очень высоким.Самый высокий уровень преступности в Венесуэле, Новой Гвинее и Афганистане. Самый низкий - в Катаре. Уровень преступности выше, чем в Казахстане, среди стран СНГ наблюдается в Беларуси и Кыргызстане, а ниже — в Молдове, Украине, России, Узбекистане и Азербайджане. Согласно официальной казахстанской статистике, самый высокий уровень преступности оказался в Алматы, столице и ЗКО. Лучший показатель — в Туркестанской области.
Вам может быть интересно
В школе Актобе прошёл экофестиваль: дети, проекты и "зелёное" будущее
В Актобе прошёл областной экофестиваль "Таза Қазақстан – Таза болашақ".
"Овнам - риск, Девам - цифры": какое ваше истинное призвание по гороскопу?
Узнайте, в каких сферах скрыты ваши главные таланты и как особенности знака зодиака могут стать ключом к успешному карьерному росту.
В ЗКО задержали 17 человек, находившихся в розыске
Все они разыскивались за уголовные преступления.
Можно ли взять ипотеку без первоначального взноса в 2026 году
Для ипотеки первоначальный взнос обязателен.
Семь дачных автобусов из десяти вышли на линию в Уральске
Автобусы начали курсировать 16 апреля.
Бюджет Уральска увеличат на 5,2 млрд тенге: куда пойдут деньги
Основную часть средств направят на общественный транспорт и развитие инфраструктуры в новых микрорайонах.
В центре Уральска продолжают укладку брусчатки
Это переходящий проект, реализуемый с 2025 года.
Прогноз погоды в ЗКО на 18 апреля
В субботу на западе страны осадков не ожидается, однако в отдельных регионах ночные температуры опустятся почти до нулевой отметки.
Передать здание инфекционной больницы соцотделу просят в Уральске
Такое предложение прозвучало на сессии городского маслихата.