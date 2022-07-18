В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +20..+22. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау будет ясно. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +36..+38 градусов. Ночью похолодает до +24..+26 градусов. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +26..+28 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части Казахстана. Лишь на западе и востоке сохранятся дожди с грозами.