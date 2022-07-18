Иллюстративное фото из архива "МГ" Труп бизнесмена с признаками насильственной смерти было обнаружено 15 июля в 22.00 городе Аксай. Сегодня, 18 июля, в пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали подробности жуткого преступления. Тело мужчины было найдено в прихожей его дома по улице Ихсанова. Предприниамель был убит выстрелом в голову. Во дворе дома возле калитки был обнаружен и изъят обрез одноствольного гладкоствольного огнестрельного ружья неизвестной марки. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 ч.1 УК РК "Убийство". Мужчина был владельцем магазина.