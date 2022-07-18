– Кроме этого, зарплата работников предприятия не повышалась уже давно. По этой причине в начале этого года работники ТОО «Орал таза сервис» вышли на забастовку и отказались работать. Мы выезжали на место, поговорили с работниками и с руководством и убедили их вернуться на рабочие места, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.

– В банках нам отказывают в кредитовании. Тариф в 495 тенге поможет нам просто продолжать работу, закупить новую технику не сможем, - сказал Рафхат Данагулов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 18 июля, состоялась сессия городского маслихата. Одним из рассматриваемых вопросов стало утверждение тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твёрдых бытовых отходов. По словам руководителя городского отдела ЖКХ, ПТиАД Жандоса Дуйсенгалиева, есть несколько существенных причин, по которым поднимается вопрос о повышение тарифа на вывоз мусора. Так, за последние годы на 30% выросла стоимость ГСМ, у ТОО «Орал таза сервис» (предприятие, которое занимается вывозом ТБО - прим. автора) устарела техника и часто выходит из строя. Третья причина - материальные расходы, а именно стоимость запасных частей для спецтехники значительно выросла.Сейчас жители многоэтажных домов платят за вывоз мусора по 286 тенге за человека, а жители частного сектора - по 291 тенге за человека. В случае, если повышение тарифа будет утверждено, то жители многоэтажек будут платить по 442 тенге, жители частных домов - по 451 тенге за человека. Хотя Жандос Дуйсенгалиев утверждает, что по нормам стоимость услуги должна превышать 800 тенге. Сам директор ТОО «Орал таза сервис» Рафхат Данагулов говорит, что финансовое состояние предприятия плачевное.После недолгих обсуждений большинство депутатов всё же поддержали предложение об утверждении нового тарифа на вывоз ТБО. Далее новый тариф для регистрации будет направлен в министерство юстиции, после чего уральцы будут платить за вывоз мусора по новым расчётам. Напомним, рабочие ТОО «Орал таза сервис» в конце февраля текущего года бастовали и требовали повысить им зарплату до 150 тысяч тенге. До сих пор они получают около 110 тысяч тенге за свой тяжелый труд.Фото из архива "МГ"