Авиакомпания отменяет рейсы с 1 августа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, FlyAryastan вынужден отменить вынужден отменить рейсы на внутренних маршрутах. Причина - введение эксплуатационных ограничений в аэропорту Уральска.
– Данные изменения обусловлены обращением аэропорта Уральска ограничить по массе и интенсивности взлет-посадку в целях обеспечения соблюдения требований к нагрузкам на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона международного аэропорта, - говорится в сообщении авиакомпании.
FlyArystan обещает оказать поддержку пассажирам в бесплатном перебронировании на другие доступные рейсы по внутренним направлениям или полном возврате средств
Как сделать перебронирование/возврат средств:
- Для изменения маршрута необходимо обратиться в Контакт центр c указанием темы «Уральск»:
- WhatsApp (звонки и голосовые сообщения не принимаются): +7 702-702-02-27
- Live Chat на странице: https://flyarystan.com/contact
- E-mail: [email protected]
- Если билет куплен в онлайн агентстве/кассе/турфирме, необходимо обращаться по месту покупки билета.
2. Полный возврат денежных средств необходимо оформить только по месту приобретения билета:
- В мобильном приложении FlyArystan в разделе «Моя Бронь» или на сайте flyarystan.com в разделе «Управление бронированием»
- Если билет куплен в онлайн агентстве/кассе/турфирме, необходимо обращаться по месту покупки билета.
Между тем получить комментарий от руководства международного аэропорта имени Маншук Маметовой нам не удалось. Впрочем глава стратегически важного объекта редко отвечает на звонки журналистов. Получить комментарий не удалось и от акимата области.
Напомним
, терминал аэропорта был отремонтирован на 6,6 миллиардов тенге, деньги выделил КПО б.в. Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции
, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать
. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов
. При этом на стратегически важном объекте не предусмотрели "рукав".
Что касается взлетно-посадочной полосы
, то и здесь возникают трудности. Во время непогоды в ВВП частенько не могут приземлиться самолеты
и задерживаются рейсы. В 2014 году провели реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Два месяца (с 1 сентября по 3 ноября) самолеты летали через Атырау. 3 ноября 2014 года после первого этапа реконструкции
аэропорт открылся. Второй этап продолжился в мае 2015 года. Все лето работы шли в дневное время, а 1 сентября 2015 года аэропорт был закрыт
для полетов. Реконструкция предусматривала ремонт рулежной дорожки, стоянки, взлетно-посадочная полоса удлинена на 400 метров и расширение на 3 метра. Кроме того, здесь построили аварийную станцию и трансформаторную подстанцию. На реконструкцию ВПП из республиканского бюджета было выделено 6,3 млрд тенге.
