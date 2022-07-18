Жуткая авария также унесла жизнь ещё одной супружеской пары, которые, несмотря на пенсионный возраст, трудились в ТОО «Жайык таза кала», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Авария произошла 18 июля в 2:22 на объездном шоссе
, напротив АЗС VenOil. Столкнулись Nissan (в авто был только водитель)
и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей).
Начальник местной полицейской службы ДП ЗКО Мерхат Аженов рассказал, что за рулём Nissan находился 32-летний водитель. Он на объездном шоссе при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada. В результате ДТП погибли восемь человек
. В Lada находилась семья: родители и двое детей. Позже в сети появилось видео
, где запечатлён момент столкновения автомобилей.
Как выяснилось, у погибшей семьи глава семейства работал в МЧС. Исполняющая обязанности руководителя отдела по оказанию экстренной медицинской помощи (ООЭМП) филиала Центра медицины катастроф по ЗКО Айнаш Давлетова отметила, что погибший Серик Макаров работал у них водителем-санитаром с ноября прошлого года. До этого был водителем скорой помощи.
- Очень дисциплинированный и опытный водитель, в марте ему исполнилось 40 лет. Было двое сыновей. Он был порядочным, отзывчивым и добродушным человеком. Всегда на его лице сияла улыбка. Был душой компании. Ни при каких обстоятельствах от него было не услышать чего-то плохого. Нам очень тяжело говорить об этом и смириться с такой утратой. Скорбим и будем помнить всегда, - сказала Давлетова.
Супруга погибшего работала социальным работником в Уральском центре оказания специальных социальных услуг (в прошлом Дом престарелых - прим. автора).
Руководство погибшей характеризуют женщину только с положительной стороны.
Сейчас в дом, где жила семья, приходят родные, близкие и знакомые выразить соболезнования. Отец Серика Макарова с трудом говорит о горе, которое пришло в его дом. О страшной трагедии ему сообщили соседи.
Директор СОШ №48 Артур Мусагалиев рассказал, что погибшие ученики Тимур и Темирлан учились хорошо. Семья была благополучной. Мальчики окончили четвёртый и пятый классы.
Также в ДТП погибла ещё одна семья - супружеская пара пенсионного возраста, которые работали в ТОО «Жайык таза кала» с 2008 года. Супруги Каиржан и Назгуль погибли, когда возвращались домой из гостей. Водитель Lada им приходился родственником.
- Очень добрые, простые и добродушные люди. У них остались сын и дочь, а также четверо внуков. С похоронами помогает компания, - рассказали родственники погибших.
Похороны семей состоятся 20 июля. К слову, погибшие семьи проживали в Деркуле. Аким посёлка Жубан Жумагалиев сообщил, что они также помогут семьям по мере возможности.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.