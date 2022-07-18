«Подвыпившая разметка»: жителей Атырауской области рассмешила маркировка на асфальте
Люди в шутку предположили, что те, кто её наносил, находились в нетрезвом состоянии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый в посёлке Курмангазы. На кадрах видна разметка на асфальте. Вернее то, что её напоминает. Линии нанесены криво, а кое-где и вовсе исчезают и появляются на другой стороне проезжей части.
– Вот такие дороги в Ганюшкино. Посмотрите на полосу, что это такое? Видимо, делали в нетрезвом состоянии. Поехал туда, поехал сюда, - комментирует автор видео.
Руководитель отдела строительства Курмангазинского района Марат Хасанов рассказал, что эта дорога ведёт в микрорайон Болашак, где в 2016 году начали проводить инфраструктуру к земельным участкам. Они в последующем будут распределены между очередниками.
– Очередники будут строить здесь 468 жилых домов. Мы предполагаем, что эту разметку нанесли дорожные рабочие либо подрядные организации, которые наносили маркировку на республиканскую трассе Атырау - Астрахань. Возможно, они таким образом проверяли качество краски или что-либо. Мы такую разметку не наносили, на видео видно, что маркировка нанесена в хаотичном порядке, - рассказал Марат Хасанов.
Руководитель отдела строительства пообещал, что в ближайшее время «нетрезвая» дорожная разметка будет удалена.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!