– Вот такие дороги в Ганюшкино. Посмотрите на полосу, что это такое? Видимо, делали в нетрезвом состоянии. Поехал туда, поехал сюда, - комментирует автор видео.

– Очередники будут строить здесь 468 жилых домов. Мы предполагаем, что эту разметку нанесли дорожные рабочие либо подрядные организации, которые наносили маркировку на республиканскую трассе Атырау - Астрахань. Возможно, они таким образом проверяли качество краски или что-либо. Мы такую разметку не наносили, на видео видно, что маркировка нанесена в хаотичном порядке, - рассказал Марат Хасанов.

Скриншот с видео В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый в посёлке Курмангазы. На кадрах видна разметка на асфальте. Вернее то, что её напоминает. Линии нанесены криво, а кое-где и вовсе исчезают и появляются на другой стороне проезжей части.Руководитель отдела строительства Курмангазинского района Марат Хасанов рассказал, что эта дорога ведёт в микрорайон Болашак, где в 2016 году начали проводить инфраструктуру к земельным участкам. Они в последующем будут распределены между очередниками.Руководитель отдела строительства пообещал, что в ближайшее время «нетрезвая» дорожная разметка будет удалена.