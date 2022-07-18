Люди уверяют, что вместо того, чтобы снести базу отдыха и вернуть земли государству, предприниматель наоборот ещё больше застраивает территорию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Тихая и мирная жизнь жителей дачного общества «Мичуриннское»
в микрорайоне Самал-3 нарушилась два года назад, когда в непосредственной близости от их участков начали строить базу отдыха Set Sail Park. Изначально людям сказали, что предприниматель будет разводить на этом месте осетров и карпов, по этой причине земля была выделена ему на безвозмездной основе. Но рыбу здесь, по словам дачников, разводить никто не стал. Вместо этого шум, гам, постоянные пенные вечеринки, грохот строительной техники и громкая музыка стали постоянными спутниками их жизни. А ещё людей возмутило то, что строительные работы велись на береговой линии, из-за которого ширина реки сократилась за счёт отвода земли, также вырубаются лесные насаждения и повреждается экосистема. К слову, база отдыха принадлежит предпринимателю Серику Мергалиеву.
Спустя два года жизнь дачников не изменилась, более того, стала ещё хуже. По их словам, бизнесмен не только застроил базу отдыха, но и выкупил несколько близлежащих участков и начал строить гостиницу, а на территории базы прямо на берегу реки Чаган уже построил трёхэтажное здание с фудкортом.
– Господин Мергалиев начал захватывать берег реки Чаган, прекратил допуск людей к водному объекту. Никакого согласования с нами не было, ведь прежде чем строить, он должен был какое-то общественное слушание провести. Несмотря на все наши жалобы он как строился, так и строится, наше законодательство не соблюдается. Здесь постоянно ездит спецтехника, краны, тралы, а дороги у нас узкие, бегают дети. Наша инфраструктура не рассчитана на такую нагрузку, у нас часто отключается электричество, - рассказал член правления садоводческого общества «Мичуриннское» Сергей Горбунов.
К слову, многие жители дачного общества проживают здесь круглогодично. По их словам, зимой они просыпаются под звуки спецтехники, а летом под музыку базы отдыха. А в выходные прямо с огородов наблюдают пьяных полуголых посетителей парка, что доставляет им определённые неудобства.
– Люди приехали, отдохнули и уехали, а мы наблюдаем это каждый день. Мы не можем к реке подойти, калитку нам заварил, шум такой, что слышно на всю округу, жарят шашлыки, разносится запах гари, музыка играет на всю громкость. Живём рядом с рекой, а подойти к ней не можем. А теперь хочет забрать наши огороды, - говорит жительница дачного общества Тамара Зубкова.
Участок Анны Копняевой находится в непосредственной близости с базой отдыха, с её окна и огорода открывается вид на место досуга. Девушка рассказывает, что раньше на этом месте была река, лесной массив и богатейшая флора и фауна, плавали лебеди. Сейчас же всё это, по её словам, разрушено.
– Деревья срубили, реку отсыпали, сделали искусственный берег. На протяжении года здесь идёт строительство, с утра вся техника начинает дружно работать и мы просыпаемся вместе с ними. В будние идёт стройка, а в выходные шум, гам, музыка, аниматоры, пенные вечеринки. Какой аким выдал разрешение на такой беспорядок? Все отходы со строительства моста в районе Омеги привезли сюда, плиты уложили вдоль берега, а когда пришла вода, все плиты оказались под водой. Потом бетонировали, изменили русло реки, Чаган стал уже. Когда мы высказываем недовольство, с нами разговаривают грубо. Флору и фауну тут похоронили, река уничтожается, но наши власти этого не замечают. Ради денег засыпали реку. Прямо рядом с моим участком строится здание. Одни говорят, что это гостиница, другие - ресторан, а его (Серика Мергалиева - прим. автора) юристы - дачный домик, - рассказала Анна Копняева.
По словам девушки, осенью прошлого года предприниматель начал строить сооружение прямо на реке. Строители засыпали реку на площади 20 метров и построили горку, а весной этого года её начали переделывать под здание. Сейчас там работает фудкорт.
– Дно здесь сырое, зданий тут быть не должно, нарушается техника безопасности, людям грозит опасность. Зимой в мороз они заливали фундамент. И вообще объекты недвижимости не должны строиться в русле реки. Наверняка у Мергалиева нет разрешительных документов, получается в ЗКО не работают законы, - утверждают люди.
Жительница дачного общества Лариса Румянцева рассказывает, что изначально здесь намеревались разводить рыбу карповых и осетровых пород, однако позже решают провести берегоукрепительные работы и построить пирсы и пляж.
– Аким области одобрил проект, так как речь шла об инвестициях и экспорте, то есть ТОО «ПСП Серик» заявило, что будут экспортировать ежегодно 2,5 тонны карповых пород и 15 тонн осетровых. У нас есть с Минэкологии подтверждающий документ. Непонятно, почему отдали участок под берегоукрепительные работы и почему именно этот участок. У чиновников нет никаких научных обоснований, почему здесь нужно было проводить работы по укреплению берега. Мы, местные жители, никогда и ни к кому не обращались с такой просьбой, размыва здесь не было, берег не размывало. Предприниматель не укрепил берег, а наоборот, уничтожил лес, засыпал русло реки от 20 до 60 метров, - сетует Лариса Румянцева.
Люди говорят, что всё, чего они хотят - это жить в тишине и спокойствии, чтобы Мергалиев снёс свои здания и вернул берег в первозданный вид, так как земля используется не по целевому назначению.
– Мы здесь живём семьями, прописаны, взяли кредиты, чтобы обустроить своё жилье, хотели тихой жизни, а сейчас наша жизнь превратилась в кошмар, мы на грани нервоза. Как такие объекты разрешили строить там, где живут люди? Неужели нет другого места, мы бы туда ходили со своими детьми и тоже отдыхали бы, купались и радовались бы. А эти земли предназначены для огородов и садоводства. Мы требуем, чтобы всё здесь убрали, здание снесли, оно незаконное, ведь Жайык-Каспийская бассейновая инспекция отклонила и не дала разрешение на его строительство. Там же нам ответили, что берегоукрепительными работами здесь даже не пахнет. На Верховном суде судья спросила у юриста «Акжайык»: почему они именно это место береговой линии запросили под берегоукрепительные сооружения?», а он ответил «не знаю», - возмущается женщина.
Люди даже вызывали санврачей, которые измерили уровень шума в огородах и в домах жителей. При допустимой норме в 45 децибелов, исследования показали 89 децибелов.
Жителей дачного общества «Мичуринское» поддержали соседи из дачных обществ «Объеденное», «Банковец» и «Ветеран», а это около двух тысяч человек.
– Серик Мергалиев хочет показать, что он здесь хозяин, но не понимает, что хозяева здесь мы, а не он, - говорит председатель дачного общества «Объединенное» Оксана Карлова.
За эти два года люди обращались во все инстанции, писали письма во все органы, однако никаких результатов это не дало.
– Наши госорганы против Мергалиева не идут, закрывают глаза на все наши жалобы, мы писали много и везде. У ТОО «ПСП Серик» есть предписание от 3 декабря 2021 года о том, что он должен привести берег в первоначальный вид. Срок был до 1 марта, но он этого не сделал, а наоборот построил это здание. Человек не подчиняется госорганам. Сейчас Жайык-Каспийская бассейновая инспекция подала в суд по 360 статье КоАП РК «Незаконное строительство на водоохранных зонах и полосах водных объектов, а также незаконное изменение естественного русла реки», - заявила Лариса Румянцева.
Юридический представитель дачников Виталий Кленин говорит, что изначально предприниматель запросил эту землю для выращивания осетровых пород рыбы, однако по факту построил базу отдыха. Однако никаких документов, кроме слайдов с красивой инфографикой, он не предоставил.
– СПК «Акжайык» должен поддерживать инвестиции, а проверка антимонопольного комитета показала, что государственная земля на льготных условиях выделяется без пополнения бюджета, без конкурса и аукциона. Для того, чтобы были инвестиции, необходимо заключить инвестиционный контракт, который заключается министерством инфраструктуры, этого нет. Должен быть комплекс документов, этого нет. За полгода после того, как инвестпроект был поддержан в СПК «Акжайык» не поступала заявка от Мергалиева, никаких документов не было. Начальник отдела земельных отношений понимая, что участок находится в водоохранной полосе, направляет на согласование в Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию, те ему отказывают. Далее Мергалиев проводит пресс-конференция на «Акжайык - адалдык аланы» в Антикоррупционной службе, те его поддерживают. Тогда наименование проекта меняется на «Строительство берегоукрепительных работ и водозаборного сооружения, пирса и организация пляжа». Но если разводить рыбу не получилось, то предприниматель должен вернуть землю государству, но этого не происходит, - говорит Виталий Кленин.
После этого, по словам юриста, на Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию оказывается давление, и они дают разрешение на реализацию проекта. Приложен был лишь эскизный проект, и только в июле 2020 года акимат города выносит постановление о предоставлении земельного участка в водоохранной полосе.
– Мы пригласили сюда тогда ещё действующего акима города Абата Шыныбекова, был и Мергалиев. Мы задали ему вопрос, почему именно это место, на стыке садовых товариществ. Он ответил: у меня инвестпроект. Но это не соответствует критериями инвестпроекта. Шыныбеков говорит, что ничего не может сделать против квазигосударственного сектора в лице СПК «Акжайык», представитель которого ничего внятного сказать не смог. Мы несколько раз подавали в суд, сейчас дело рассматривается в Кассационном суде, - рассказал Виталий Кленин.
Более того, предпринимателю позже предоставляется дополнительный участок, который фактически уже занят дачниками, при этом уменьшается площадь участка, который был предоставлен ранее.
По словам юриста, Жайык-Каспийская бассейновая инспекция обратилась в суд с требованием о принуждении к исполнению предписания о возврате береговой линии в первоначальный вид, сейчас дело рассматривается.
– Наше дело находится на контроле аппарата президента, акимата ЗКО и других госорганов. Мы привлекали экологов из России, которые приехали и ужаснулись ситуацией. Первый замакима области Арман Утегулов выносит указание о том, что проект не является инвестиционным, чтобы земли вернули в госсобственность, чтобы участки освободили от самовольных построек, таких как пирс, горка, аттракционы, причал и восстановить экосистему. Но ни одно это указание не выполняется, - заключил Виталий Кленин.
В городском акимате нам сообщили, что подано исковое заявление о расторжении договора на предоставление земельного участка, и подчеркнули, что дополнительная информация будет предоставлена после завершения судебных тяжб.
Редакция направила официальный запрос с областной акимат с просьбой разъяснить ситуацию, однако большинство наших вопросов остались без ответа. Нам лишь сообщили, что земельный участок был предоставлен в июле 2020 года для строительства берегоукрепительного и водозаборного сооружения, пирсов и организации пляжа. Площадь участка составила 1,1846 гектаров, срок - 20 лет.
– Далее АО «СПК Aqjaiyq» обратился с заявлением о предоставлении дополнительного участка. Постановлением акима города от 2 июня 2021 года был предоставлен дополнительный участок площадью 0,2750 гектаров, - сообщили в акимате, проигнорировав все остальные вопросы.
Дозвониться до руководителя Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Галидуллы Азидуллина нам не удалось. Ведомство находится в Атырау, по этой причине встретиться с руководством нам тоже не удалось.
Официальный запрос редакция направила и самому Серику Мергалиеву. Так, из ответа на наше письмо следует, что на заседание регионального совета по привлечению инвестиций в 2019 году выносились два проекта - это «Строительство базы отдыха и производственного центра аквакультуры карповых пород, на землях общего пользования» и «Производственный центр осетровых пород». По второму проекту выяснилось, что естественное озеро, на котором планировали производить осетров - это земельные участки, которые выделили гражданам под садоводство, а они были не освоены. Именно по этой причине, по словам предпринимателя, он не может начать второй проект.
– Для реализации проекта АО «СПК Aqjaiyq» постановлениями акима города были предоставлены земельные участки в аренду общей площадью 1,4596 гектаров. ТОО «ПСП «Серик» не владеет этим земельным участком и никакие действия по земле не производило. Между тем административный суд установил, что Копняева, Румянцева и Нурмагамбетова самовольно заняли земельные участки, - сообщила представитель ТОО «ПСП «Серик» Кубышкина.
Вместе с тем, на предприятии сообщили. что по проекту «Строительство берегоукрепительного и водозаборного сооружения, пирса и организации пляжа» между партнерами АО «СПК Aqjaiyq» и «ПСП «Серик» заключён договор о совместной деятельности, предоставлен земельный участок под реализацию проекта. Инвестирование проводится за счёт собственных средств ТОО «ПСП «Серик»
Представитель предприятия также подчеркнула, что они всё же разводят карповых в искусственном пруду, и даже было два нереста. Пруд создан для популяции спортивной рыбалки, рыбу ловят донками и удочками. Нам обещала предоставить фото и видео подтверждение.
– Осенью планируем отловить две тонны карповых, чтобы отрегулировать их количество в зимнее время. Рыба будет реализована в нашем же городе. Всего в наших прудах разводятся около 4,2 тонн. Берегоукрепительные работы проводились по рабочим проектам, которые прошли вневедомственные экспертизы, все разрешительные документы у нас есть. В связи с размытием илистого грунта под основанием существовавшей горки было принято решение заменить илистый грунт на красную глину, под горкой проведены берегоукрепительные работы с помощью ленточного фундамента. Сооружение из разборных лёгких конструкций высотой около шести метров - инновационное, такая высота обусловлена разными уровнями скатов с горки, - пояснила Кубышкина.
Что касается вынесенных актов «Жайык-Каспийской бассейновой инспекции», то в компании отметили, что любые комментарии в данный момент будут некорректными, так как дело находится на разрешении в судах, где и будут приняты окончательные решения.
– По вопросу «поручения акимата ЗКО акимату Уральска» нам ничего не известно. Но в настоящее время дело по административному иску по этому земельному участку находится на рассмотрении в кассационной инстанции верховного суда и окончательное решение пока не принято, - сообщила Кубышкина.
В заключении представитель ТОО «ПСП Серик» подчеркнула, что семейный парк отдыха Set Sail Рark уже имеет более 14 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram и он предназначен не только для уральцев, но и для гостей из других регионов страны.
– Собственные пирсы с личным выходом к реке, огороженные и доступные для других людей, самовольно захваченные дополнительные земельные участки - это другая сторона этой истории, о которой ваши заявители умалчивают, - подытожила Кубышкина.
В АО «СПК Aqjaiyq» нам сообщили, что в данный момент идёт судебное разбирательство в кассационной инстанции Верховного суда о признаний не законными трёх постановлении акимата города Уральск.
Чем закончится противостояние дачников и предпринимателя, покажет время, а пока редакция «МГ» будет следить за развитием событий.
Анна Копняева. Фото Медета Медресова
Возмущенные дачники. Фото Медета Медресова
Лариса Румянцева. Фото Медета Медресова
Юрист Виталий Кленин. Фото Медета Медресова
