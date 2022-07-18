Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Трагедия произошла в ночь на 18 июля на трассе Самара - Шымкент. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 38-летний водитель Mercedes ехал со стороны посёлка Кобда в Актобе, не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. В результате ДТП автомашина загорелась. Водитель Mercedes выпал из окна и от полученных травм скончался на месте, а двое пассажиров госпитализированы в больницу. К слову, всего за неделю в регионе произошло 12 аварий, где три человека погибли и 14 получили ранения.