Глава МИИР прокомментировал задержки рейсов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay 16 июля в комитете гражданской авиации сообщили о предстоящем расследовании в отношении перевозчиков Air Astana и FlyArystan из-за многочисленных задержек рейсов. Если факты нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов подтвердятся, авиакомпании привлекут к административной ответственности. 18 июля министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев отметил, что на задержки рейсов повлияло увеличение пассажиропотока.
- Для оперативного решения вопроса поручил казахстанским авиаперевозчикам приобрести новые самолёты. Таким образом, до конца года 14 новых воздушных судов суммарной вместимостью 2,5 тысяч кресел будут введены в эксплуатацию. В частности, девять самолётов авиакомпанией SCAT, Fly Arystan – три и Air Аstаnа – два. Считаю, что эти меры намного увеличат провозную ёмкость, - написал Ускенбаев в Telegram.
До конца 2025 года авиапарк пополнится на 51 воздушное судно.