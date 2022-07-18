– В результате пожара уничтожено шесть скирдов, в том числе два закрытых (навесных), вокруг скирдов имеется минерализованная полоса, расстояние между скирдами 50-60 метров. Пожар был локализован в 7:22. Предполагаемая причина - поджог, - заявили в ДЧС ЗКО.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО Пожар произошёл сегодня, 18 июля, в Богдановском сельском округе Теректинского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, поступила информация о том, что на территории ТОО «Родина» горит 2 405 рулонов сена, которое было заготовлено на зиму для скота.Тушением пожара занимались четыре сотрудника ДЧС ЗКО, а также 10 человек из добровольных противопожарных формирований.Фото предоставлено ДЧС ЗКОФото предоставлено ДЧС ЗКО