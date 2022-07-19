Проблему подняли эко-активисты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Проблему подняло экологическое общество «Зелёное спасение». Водители эндуро-мотоциклов (предназначен для езды по бездорожью - прим. автора) встречаются в удалённых ущельях национального парка.
- Толщина плодородного слоя почвы в горах весьма небольшая, и восстанавливается он на высокогорье крайне медленно. Из-за регулярного проезда мототехники в последние годы во многих ущельях наблюдаются серьёзные эрозионные процессы. Уничтожается растительный покров, вредные выбросы загрязняют атмосферу, рёв моторов является серьёзным фактором беспокойства для диких животных. Проезд мотоциклов — особенно по сухому лесу — повышает опасность возникновения пожаров. Искры из глушителя могут вызвать возгорание, - считают экологи.
Председатель комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Калышбаев в ходе брифинга в СЦК сказал, что в курсе проблемы.
- По последнему факту, совместно с правоохранительными органами сейчас принимаются меры по определению личности нарушителей. Согласно кодексу об административных правонарушениях у нас предусмотрено наложение штрафа и привлечение к ответственности... Уже два факта есть. Мы стараемся принять меры, чтобы их привлечь к ответственности, - прокомментировал Калышбаев.
Министр экологии Серик Брекешев добавил, что в Иле-Алатауском парке предусмотрены пункты пропуска.
- Покупка билета осуществляется сейчас в онлайн формате, чтобы избежать вообще каких-либо контактов и предотвратить человеческий фактор. Тем не менее, замечание было сделано правильно. Над этими вопросами мы сейчас в том числе тоже работаем, - сказал Брекешев.
