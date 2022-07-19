Авария произошла 18 июля на трассе Самара - Шымкент, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Смертельное ДТП произошло под Актобе Фото: ДП Актюбинской области По данным департамента полиции Актюбинской области, 32-летний водитель Toyota Alphard, совершая обгон, столкнулся с Mitsubishi Lancer.
- В результате ДТП водитель Mitsubishi от полученных травм скончался на месте происшествия, - информировали в полиции.
Полиция призывает водителей соблюдать ПДД.