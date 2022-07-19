- В больницу с различными травмами доставлены двое мужчин, один из которых скончался. В настоящее время все участники группового конфликта установлены и задержаны. Основные фигуранты помещены под стражу, - информировали в ведомстве.

Фото из архива "МГ" Информация об инциденте появилась в паблике. Авторы сообщают, что в ночь на 18 июля в Талгарском районе произошла перестрелка и поножовщина между двумя группами людей. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что действительно в районе был конфликт с участием знакомых между собой восьми человек. Они использовали холодное и огнестрельное оружие.Ведётся уголовное расследование по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшие по неосторожности смерть потерпевшего» и «Хулиганство с применением огнестрельного, газового оружия, ножей». Уголовное дело взято на контроль департамента.