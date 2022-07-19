По данным «Казгидромета», ночью 20 июля на востоке ЗКО ожидается гроза, на юге - сильная жара до 35 градусов. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО Ложбина Северо-западного циклона принесёт дожди с грозами и усилением ветра на большей части страны.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +18..+20. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
