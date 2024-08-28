ДТП произошло 24 августа, в 8:20 недалеко от посёлка Жалпактал Казталовского района. Водитель «ГАЗ-3102» не справился с рулевым управлением и врезался со стоящим на обочине «КамАЗ».

ДТП произошло 24 августа в 8:20 недалеко от посёлка Жалпактал Казталовского района. Водитель «ГАЗ-3102» не справился с рулевым управлением и врезался со стоящим на обочине «КамАЗ». Четыре человека, в том числе замначальника РОВД и его жена, погибли. Ещё троих госпитализировали в больницу, из них двое детей.

10-летнего мальчика в тот же день санавиацией отправили в Областную многопрофильную больницу. 8-летнего мальчика отправили в Уральск позже.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние одного ребёнка оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации. Второй мальчик находится в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.



