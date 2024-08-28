Сегодня, 28 августа, на арбате у драматического театра имени Островского состоялась ежегодная ярмарка вакансий. Мероприятие открыл аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. В своей речи глава региона отметил, что с прошлого года в рамках программы "Ауыл аманаты" была оказана поддержка многим. Более 800 человек получили гранты на развитие своих проектов.

— Молодым людям в возрасте от 21 по 35 лет мы выдали гранты 1,2 миллиарда тенге под 2,5 %. Таким образом мы помогли активной молодежи начать свой бизнес и заняться любимым делом. Всего по программе "Ауыл аманаты" мы оказали поддержку на 6,5 миллиарда тенге. В этом году аналогичная работу будет продолжена, — сказал аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Более 50 работодателей предложили на ярмарке вакансий около 700 рабочих мест. Среди них были как крупные частные компании, так и государственные органы. Представитель департамента полиции ЗКО рассказал, как попасть к ним на службу. На данный момент ведомство набирает молодых людей до 35 лет на службу сержантом и офицером. Для поступления не требуется высшее образование — достаточно закончить 11 классов или иметь средне-специальное образование. Однако важно пройти психофизиологические и полиграфические проверки, иметь хорошую физическую подготовку и рост от 165. Успешные кандидаты отправляются на обучение в Шымкент, после которого становятся полноценными сотрудниками органов внутренних дел. Если говорить о плюсах, то вас ждет бесплатная медицинская страховка и медобслуживание, ранний выход на пенсию и жилищные выплаты по 46 тысяч тенге на каждого члена семьи. К слову, знание государственного приветствуется, но понимать его должны обязательно.

Между тем, пограничная служба набирает в свои ряды офицеров запаса до 29 лет. Здесь критерии набора чуть строже, но все же досягаемые. Образование нужно медицинское, коммуникационные и информационные технологии, ветеринарные врачи, финансовое или юридическое. При это средний балл не должен быть ниже 4 баллов (GPA 2.67). К слову, в период службы ведомство обеспечивает жильем или жилищными выплатами.

В управлении здравоохранения также доступны свободные вакансии. Например, студенты могут подрабатывать санитарами. Помимо этого, в системе здравоохранения требуются и другие специалисты: психологи, программисты, электромонтёры и водители.

Международный аэропорт Уральска также предлагает интересные вакансии. Например, девушки от 21 года могут пройти обучение и стать инспекторами досмотра. Для этой профессии предпочтительно высшее образование, но кандидаты с средне-специальным образованием также рассматриваются.

На ярмарке действительно было представлено множество рабочих мест, и столько же людей, ищущих работу. Большую часть соискателей составляют молодые люди. Для них предусмотрены вакансии, в том числе в частных компаниях, с возможностью прохождения обучения.

