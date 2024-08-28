В ЗКО и ещё в трёх регионах страны резко подорожало такси

По данным аналитического портала EnergyProm, по итогам июля этого года услуги такси в Казахстане подорожали на 1,5% за месяц и на 13,2% за год.

При этом в месячной динамике стоимость услуг в секторе выросла только в трёх регионах — Шымкенте, Алматы и Жетысуской области. В остальных 17 из 20 регионов страны цены остались на прежнем уровне.

В годовой динамике резкое удорожание было отмечено в Алматы. Далее расположились Шымкент, а также Актюбинская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области. Наименьший годовой рост цен в секторе наблюдался в Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Самый высокий тариф среди городов стран СНГ был зафиксирован в Алматы: 0,68 долл. США за км (63-е место из 179 в мире). В столице Казахстана стоимость составила 0,42 долл. США (39-е место в мире). Астана, на радость жителям города, уступила по дороговизне Москве и Санкт-Петербургу, где проезд в такси стоил 0,44 и 0,55 долл. США за км соответственно.

Самые низкие тарифы среди попавших в рейтинг городов стран СНГ были отмечены в Новосибирске (0,22 долл. США), Бишкеке (0,29 долл. США) и Киеве (0,29 долл. США).

В целом же в мире поездка в такси дешевле всего обходилась в индийском Сурате (0,18 долл. США за км), а дороже всего — в швейцарском Цюрихе (4,46 долл. США).

По итогам января–июля текущего года в Казахстане услугами такси воспользовались 39,8 млн пассажиров — на 36,4% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший показатель пришёлся на Западно-Казахстанскую область: 9,7 млн пассажиров, годовой рост — в 5,7 раза. Далее идут Астана и Алматы: 5,6 млн и 4,8 млн пассажиров соответственно.

Менее популярны были услуги такси в Жетысуской (646,5 тыс. пассажиров), Атырауской (706,1 тыс. пассажиров) и Улытауской (716,8 тыс. пассажиров) областях.

Доходы компаний в секторе достигли 5 миллиардов тенге. В стоимостном выражении доходы выросли на 52,2%.



