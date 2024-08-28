В суд №3 города Актобе обратилась жительница города. Она просила о возмещении морального вреда, причиненного в результате уголовного преследования и взыскании убытков, связанных с оплатой услуг адвоката.

Ранее приговором Айтекебийского районного суда женщину оправдали и за ней было признано право на реабилитацию и возмещение вреда.

– В рамках уголовного дела женщине предъявили обвинение в том, что она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой машиной. В результате столкновения пассажиры, находящиеся в автомашине скончались. Суд признал женщину невиновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Во время следствия и суда она находилась под «подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе суда №3.

Суд учитывая, что истец была ограничена в свободе передвижения, степень полученных нравственных страданий, так как она в случившемся ДТП потеряла свою семью, в том числе троих несовершеннолетних детей, взыскал в её пользу два миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда, а также убытки, связанные с оплатой услуг адвоката в рамках уголовного процесса в размере 1,3 миллиона тенге.

Решение суда в законную силу не вступило.