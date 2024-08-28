Дачники собрались перед акиматом в Уральске сегодня, 28 августа, в 13:00. Таким образом они добивались, чтобы их приняли в акимате городе. Каждый пришёл со своими проблемами, но все они хотят получить новое жилье или компенсацию, чтобы восстановить свои дома, пострадавшие от паводка. После вмешательства полицейских, дачников пригласили в акимат, где заместитель акима Уральска Азамат Халелов призвал всех к порядку и продолжил вести приём по списку в индивидуальном порядке.

По словам собравшихся, они оббивают пороги акимата уже пятый месяц, но никто им не помогает решить проблемы.

— Все нервные и уставшие. Никакой помощи не оказывают. Идёт пятый месяц. Мы вынуждены ехать в Астану. Мы все бездомные, пусть выдают квартиры и дома! Мы скитаемся по съемным квартирам, живём в эвакопунктах. У меня была дача в районе Умиткер. Они говорят, что у меня был там недостроенный дом. Если бы у меня были финансы, я бы достроила его. Я же не знала, что придёт большая вода. Говорят, что на опасном месте нельзя было возводить дома, так кто нам дал на всё это разрешение? Свет нам провели, газ провели. Сами же разрешили в опасном месте строить. Никто на себя ответственность не берёт. Кто ко мне приходил и смотрел мой дом? Всё было в воде. Почему они так говорят, что он не был затоплен? Обидно, почему они так делают. В отказе написали, что якобы у меня два дома. Я им предоставила документы, что у меня жилья вообще нет. Всё рано ничего не могу доказать, — рассказала Ляззат Шунгулова.

Женщина говорит, что они перекрыли дорогу, потому что их отказались принимать в акимате. Две недели назад им обещали, что сегодня всё решат.

— Сегодня на приём записались 120 человек. Заместитель акима Уральска Азамат Халелов начал принимать всех в 11:00 и сказал что приём будет до 13:00. С восьми утра стоим тут, устали. Нас даже за скот не считают, не хотят принимать, — сказала женщина.

Дачники говорят, что они уже успели подкараулить заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева. Тогда чиновник поручил Халелову решить их проблемы. Но воз и ныне там.

Жители дачного общества «Стеновик» считают, что у них идёт захват государственных земель.

— В нашем дачном обществе «зимникам» дали квартиры, выплатили компенсации. А потом их дома стали сносить. Но при этом, разрушая и наши дома, тех, кто остался. Нас лишили всего: срезали электролинии и трубы центрального полива, сломали газовые трубы. Мы обращались в ЖКХ, в акимат — везде отказ. Нам пишут, что наши дачные дома не являются населённым пунктом. Так на наших улицах проживали люди, которым выдали благополучно квартиры, они все с городской пропиской. У нас у всех оформлены земельные участки и мы по 20 лет платили налоги. Как так? Почему нам не восстановят инженерные сети? Нет ни трансформатора, ни света, ни газа, ни воды. В ремонте домов отказывают. Эти вопросы надо решать, — рассказала Ольга Лонькина.

Собравшиеся утверждают, что их всех отправляют разбираться в судебном порядке. Они обращались в суд, но и там им не дают одобрения.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, этой весной паводки оставили без жилья несколько сотен жителей ЗКО. Особенно сильно пострадали дома дачных обществ, расположенных в пойме рек. Глава государства пообещал, что помощь получат все пострадавшие.

Этой весной люди уже перекрывали дорогу в знак протеста.