Сегодня, 16 апреля, жители Первой и Второй дачной вышли на акцию протеста. Люди закрыли автомобильную дорогу (это выезд из Уральска в сторону Аксая и Оренбурга, а также на трассу Самара-Шымкент) и на месте образовался затор. Дачники просят, чтобы им тоже выплатили компенсацию за затопленные дома. Ведь для большинства из них дачные домики являются единственным жильем. Большая вода уничтожила не только их дома, но и практически всё имущество внутри. Собравшиеся требовали, чтобы к ним приехал аким.

– Мы слышали, что жителям окраин дают компенсацию, а мы являемся жителями садового общества. На нас вообще не хотят смотреть, не помогают ни техникой, ни песком, ни мешками. Мы сами трудились, копали, дежурили. Наши дома затоплены по крышу. Да, нас предупреждали, говорили о необходимости эвакуироваться. Я лично смогла вывезти только холодильник, стиральную машину и кухонный гарнитур. Остались шкафы, диваны, зимние вещи, потому что мне некуда их везти. Я сняла квартиру, потому что в эвакопункт я не могу. У меня трое детей, двое из которых инвалиды. У одной дочери открытая рана, ей делали операцию на сердце в Астане. Я должна везти её на проверку, а я не могу. Эти деньги ушли на аренду квартиры. Мой дом полностью под водой, вещи тоже. Когда эта вода уйдет?! Когда всё высохнет? Где нам жить? Своими детьми я рисковать не могу. Через год-два нас опять затопят. В городе мы не сможем купить жилье, а здесь мы всё строили своими руками. Весь наш труд, средства, здоровье - всё осталось под водой. Квартиры тоже подорожали. Когда комиссия планирует работать? Когда всё уже высохнет? Снова такой дом я построить не смогу, - говорит жительница дачного общества Бактыгуль Курмангазиева.

Дачники говорят, что большая вода пришла к ним вчера вечером. Никого из компетентных органов якобы на месте не было. Жительница дачи Татьяна Жылтихаева говорит, что на месте сразу же объявились мародеры. Они до ночи ждали приезда акима, однако не дождались. Сегодня решили перекрыть дорогу, и спустя полтора часа градоначальник к ним приехал.

– Нас считают отбросами общества. Мы жили, ни у кого ничего не просили. В основном это матери-одиночки. Почему к нам такое отношение? Сотрудники полиции применяли к нам силу, несмотря на то, что рядом находились дети, - негодуют дачники.

Аким Уральска Миржан Сатканов признается, что обстановка сложная.

– Люди думают, что будет дальше. Сначала мы выплачиваем компенсацию в 100 МРП, выезжает наша комиссия, рассматриваем. В начале мая собиремся и будем обсуждать. Но на самом деле даже если в рамках закона мы не сможем выплачивать компенсацию, мы будем искать выходы, то ли это будет спонсорство. Сейчас идет большая вода. Нам нужно спасать город. после этого будут обсуждения и поиск выходов. Мы постараемся, чтобы ни один житель не остался без помощи, - сказал он.

После бесед с акимом люди разошлись и дорогу для проезда открыли.

