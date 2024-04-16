Сегодня, 16 апреля, на брифинге в оперативном штабе главный гидротехник «Казводхоза» Шынболат Ермагамбетов сообщил, что четыре водохранилища, расположенные на Урале наполнены на 75% от проекторной нормы.

— Ведется постоянный обмен информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областями России. Вчера, 15 апреля, отметка Ириклинского водохранилища составлял 244,88 метров, сброс в Урал был 447 метров в секунду. На гидропосту Чаган в Оренбургской области уровень воды 662 сантиметра при опасном уровне в 870 сантиметров. По реке Большой Узень с 15 апреля из сопредельного государства поступает 14 метров в секунду паводковой воды, — сообщил Шынболат Ермагамбетов.

По информации заместителя директора "Казгидромет", уровень Урала в Уральске на утро, 16 апреля составляет 776 сантиметров, подъем за сутки составил 8 сантиметров. В Оренбурге уровень воды составляет 1 143 сантиметра, за сутки спад на 26 сантиметров.

— Вода в приграничных селах понемногу спускается и идет на территорию нашей области. Мы ожидаем обновлённой информации от наших коллег из России. По нашим данным, на первый гидропост в селе Январцево вода придет с 17 по 19 апреля. Пока в поселке подъем воды не наблюдается, — рассказал Олжас Садыров.

По информации РГП “Казгидромет”, Урал в селе Кушум наполняется, за сутки уровень воды прибавился на 14 сантиметров и составил 765 сантиметров.

В селе Тайпак река Урал за сутки поднялась на 12 сантиметров, сейчас уровень воды составляет 471 сантиметр. Уровень Кушумского канала сейчас составляет 821 сантиметр при опасной отметке — 800 сантиметров. Значительно снизился уровень воды в Чагане в селе Чувашинское: за сутки уровень опустился на 15 сантиметров.

Между тем, в оперштабе рассказали о ситуации с эвакуацией населения. Так, всего в области эвакуировано 13 614 человек из них более двух тысяч находится в эвакуационных пунктах, сообщил старший инженер информационно-аналитической группы ДЧС ЗКО. Под угрозой подтопления находится четыре района области. Без транспортного сообщения остаются 9 населенных пунктов, 25 дорог размыло.

— Дорог в села нет, но запас продуктов и медикаментов подготовлен заранее. Как только уровень воды спадет, начнутся восстановительные работы дорожного полотна. Вчера, 15 апреля, на набережной реки Чаган в Уральске прорвало трубу. Место заранее было уложено мешкотарой, но ее прорвало. Сейчас опасности нет, трубу заполнили мешкотарой, — сказал старший инженер ДЧС ЗКО Нуржан Тулеуш.

Работы по укреплению берега продолжаются. Из семи регионов страны в нашу область приехали спасатели и военные, чтобы помогать возводить дамбу.