В мессенджерах жители Уральска делятся информацией о том, что в городе якобы найден обезглавленный труп.

– Убили мужчину. Полиция ищет голову, - пишут горожане. Позже появилась информация о том, что голову якобы нашли в районе остановки "Универмаг". В мессенджерах даже рассылают некое видео.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 15 апреля в 19:20 возле дома №20 по улице Акотау, между школами №8 и №25 был обнаружен труп мужчины. Обстоятельства выясняют стражи порядка. Проводится расследование. Однако официальный представитель ведомства опроверг информацию о том, что труп был обезглавлен.

Напомним, 10 апреля в центре Уральска так же был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.