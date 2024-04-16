В Уральске и нескольких районах области, где протекают реки Урал и Чаган, возводят дамбу высотой от одного до четырех метров. На ее строительстве заняты спасатели и солдаты, причем из разных регионов страны, а также волонтеры и просто неравнодушные казахстанцы.

Власти бьют тревогу - вода в Урал прибывает каждый день, прогнозы "Казгидромета" неутешительные - уровень реки достигнет отметки - 1038 см.

Работы по укреплению берега Урала ведутся в Бурлинском, Теректинском, Акжайыкском районах, районе Байтерек и в самом Уральске.

В городе дамбы возводят по улицам Жангир хана, Исатай-Махамбета, в районах Курени, Коминтерн, Станции юннатов, Переволочной рощи, Телецентра, стелы, гаражного кооператива "Урал-1", в центральном парке отдыха, в микрорайоне Жулдыз и в поселках Круглоозерное, Серебряково и Желаево.

В Куренях круглосуточно кипит работа по укреплению берега Урала. Сегодня здесь не только военнослужащие, но и работники культуры скульпторы и художники, студенты, волонтеры и местыне жители. Мужчины заполняют мешки, грузят их в ковш трактора, который поднимает их на дамбу.

Виктор Сергеевич старожил, проживает в одном из крайних домов. По его словам, дом заливало в 1948, 1957 и 1994 годах. Поэтому он готов к наводнению. Но если вновь возведенная дамба сдержит воду, это будет для него просто чудом. Георгий Катков тоже поделился своими воспоминаниями, как в 1957 году 14-летним парнишкой обследовал лесные насаждения по разлившемуся Уралу на лодке от Фурмановской улицы до Подстепного.

На берегоукрепительных работах в Куренях много мужчин работают, можно сказать, сутками. Они не думают о том, как бы покушать, иной раз забывают и о том, что давно не пили воду. Поэтому о них заботятся женщины, которые приносят еду и питье. Так, Акмарал Танабаева из 6 мкр приезжает каждый день, чтобы покормить рабочих. Второй день приезжают и сотрудницы ансамбля бабушек «Ажилер», которые пекут беляши, пирожки, баурсаки, готовят коже и другие полезные напитки.

На улице Исатай-Махамбета дамбу укрепляют сотрудники ТОО «Стекло-Сервиса» и «Элит», а также жители Актау, приехавшие на помощь. КамАЗы не успевают подвозить грунт и глину для насыпи, которые мужчины тут же раскидывают.



– Самое главное, успеть, – говорят они.

В районе Станции юных натуралистов Чаган уже разлился и подходит не только к зоопарку, но и к крайним домам. Почти всех животных вывезли, зоопарк опустел, в клетках остались лебеди, утки, орлы. Дамбу укрепляют мешкотарой молодые люди из воинской части «Сокол» 5517. Они насыпают песок в мешки, которые складывают поверх насыпи.

– Мой дом по улице Приречной 1956 года постройки. В 1957 году по крышу стояла вода. Вот мы с соседями выходим и проверяем подъем воды, смотрим за дамбой. Станция юных натуралистов – слабое место. К сожалению, мешки положили в один ряд. Это не правильно – сразу же под напором воды размоет. Надо в несколько рядов класть, тогда наверняка, – делится житель Берик Акылбеков.

На реке Урал сотрудники РГП «Казводхоз» произвели замеры, и поделились своими наблюдениями.



– Прибором мы измеряем уровень земли относительно Балтийского моря, по так называемой Балтийской системе. Здесь 34 отметки, а уровень воды на 30-й отметке, разница – 4 метра. Так рассчитывается подъем воды. Получается на 15 апреля в 17.13 по местному времени Урал поднялся на 7 м и 70 см. Вчера было 7 м 59 см. Получается, что вода поднялась на 11 см, – рассказал и.о. директора республиканского государственного предприятия «Казводхоз» Рауан Хусаинов.

Оксана КАТКОВА

Фото автора