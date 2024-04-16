Руководитель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Айман Айдарова на брифинге в оперативном штабе сообщила, что всем пострадавшим из списка местных исполнительных органов будет предоставлена отсрочка с 1 апреля по 30 июня. Банки и МФО не будут начислять штрафы и пени за просрочку платежей.

— Пострадавшим предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, чья хозяйственная деятельность пострадала от паводков, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на основе поданных заявлений. Банки и микрофинансовые организации (МФО) проведут анализ каждого случая для оценки ущерба, на основании которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки. Для упрощения процесса банки внедрят сервис дистанционной подачи заявлений, — сообщила Айман Айдарова.

Для подачи заявления необходимо обратиться в банк.

Также на брифинге директор филиала «Правительство для граждан» по ЗКО Надир Курумбаев сообщил, что основные вопросы жителей на данный момент касаются регистрации и проверки их имущества.

У большинства населения имеются правоустанавливающие документы и государственные акты. Но некоторым необходимо изменить целевое назначение земельных участков.

— Если документы на дом или участок недействительны, следует обратиться в отделы обслуживания или подать заявление на портал электронного правительства. В случаях отсутствия правоустанавливающих документов можно получить дубликат. Сроки оказания услуги зависит от вида недвижимости. Жилые дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гаражи, дачные постройки готовятся в первый рабочий день. Объекты площадью до 1000 квадратных метров предоставляются на третий рабочий день. Пока за подачей документов на недвижимость в связи с паводками обратилось 144 человека. За дубликатом по линии недвижимости — 55 человек, — сказал директор филиала «Правительства для граждан».

Для изменения целевого назначения земельного участка нужны следующие документы:

изменение целевого назначения для ведения садоводства и дачного строительства;

архитектурно-планировочное задание (через е-лицензия);

составление эскизного проекта;

согласование эскизного проекта (через е-лицензия);

акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно;

по желанию можно подать на технический паспорт.

Подать заявление можно через портал электронного правительства или через отделы обслуживания населения.

Документы, необходимые для получения дубликата: