Руководитель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Айман Айдарова на брифинге в оперативном штабе сообщила, что всем пострадавшим из списка местных исполнительных органов будет предоставлена отсрочка с 1 апреля по 30 июня. Банки и МФО не будут начислять штрафы и пени за просрочку платежей.
— Пострадавшим предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, чья хозяйственная деятельность пострадала от паводков, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на основе поданных заявлений. Банки и микрофинансовые организации (МФО) проведут анализ каждого случая для оценки ущерба, на основании которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки. Для упрощения процесса банки внедрят сервис дистанционной подачи заявлений, — сообщила Айман Айдарова.
Для подачи заявления необходимо обратиться в банк.
Также на брифинге директор филиала «Правительство для граждан» по ЗКО Надир Курумбаев сообщил, что основные вопросы жителей на данный момент касаются регистрации и проверки их имущества.
У большинства населения имеются правоустанавливающие документы и государственные акты. Но некоторым необходимо изменить целевое назначение земельных участков.
— Если документы на дом или участок недействительны, следует обратиться в отделы обслуживания или подать заявление на портал электронного правительства. В случаях отсутствия правоустанавливающих документов можно получить дубликат. Сроки оказания услуги зависит от вида недвижимости. Жилые дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гаражи, дачные постройки готовятся в первый рабочий день. Объекты площадью до 1000 квадратных метров предоставляются на третий рабочий день. Пока за подачей документов на недвижимость в связи с паводками обратилось 144 человека. За дубликатом по линии недвижимости — 55 человек, — сказал директор филиала «Правительства для граждан».
Для изменения целевого назначения земельного участка нужны следующие документы:
- изменение целевого назначения для ведения садоводства и дачного строительства;
- архитектурно-планировочное задание (через е-лицензия);
- составление эскизного проекта;
- согласование эскизного проекта (через е-лицензия);
- акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно;
- по желанию можно подать на технический паспорт.
Подать заявление можно через портал электронного правительства или через отделы обслуживания населения.
Документы, необходимые для получения дубликата:
- Электронная копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости с приложением электронной копии идентификационного документа на земельный участок.
- электронная копия документа, подтверждающая оплату за выдачу дубликата правоустанавливающего документа, за исключением оплаты, произведённой через портал электронного правительства. Оплата зависит от площади, до 1000 квадратных метров — 4005, 44 тенге. До 10 000 квадратов — 6 610,62 тенге. Свыше 10 тысяч квадратных метров цена — 9 411, 17 тенге.