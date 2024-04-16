Руководитель ОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан сообщил, что 11 марта 2024 года Департамент экономических расследований начал досудебное расследование по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере».

– Установлено, что в декабре прошлого года между государственным архивом ЗКО и фондом содействия научным исследованиям заключен договор о госзакупках на услуги по печатанию книг.

Директор фонда Жанар Курумбаева обязалась до восьмого января этого года напечатать и доставить в архив две тысячи книг. 27 декабря подписан акт выполненных работ и произведена полная оплата в 15,5 миллиона тенге, - сообщил Бауыржан Ахметжан.

Однако аудиторы установили, что на момент оплаты поставщик не поставил книги, что подтверждается гарантийным письмом и объяснительной руководителя госархива. По данным общественника, сейчас уголовное дело по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества находится в производстве Антикора ЗКО. Следователи Антикора расследуют причины почему книги не поставлены в срок и соответствуют ли они техспецификации.

К слову, о факте Бауыржану Ахметжану сообщили неравнодушные работники архива. Директором учреждения является Айжан Савгабаева. Госархив, в свою очередь, не подал иск в суд о признании ОФ «Фонд содействия научным исследованиям» недобросовестным поставщиком госзакупок. За это Савгабаева оплатила административный штраф в 55 тысяч тенге. Главный бухгалтер за нарушение бухучета получила штраф 92 тысяч тенге. За последние пять лет фонд содействия научным исследованиям подписал договор о госзакупках на 97,2 миллиона тенге.

В пресс-службе антикоррупционной службы ЗКО сообщили, что пока не могут прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что информации в данный момент у них нет.

Сама директор госархива Айжан Савгабаева говорит, что книги были поставлены, но с небольшим опозданием. Все они, а именно 2500 экземпляров хранятся в архиве. Позже они будут распределены по всем библиотекам не только нашего региона, но по архивам всей республики. В книгах описана история территориальной целостности ЗКО. Данные охватывают период с 1869 по 2015 годы. Книги, по её словам, имеют огромное историческое значение.

– Здесь содержатся научные материалы, которые ранее нигде не публиковались. У нас были наработки, из областного бюджета к 100-летию архива нам выделили деньги. В октябре мы объявили тендер, победителем был признан "Фонд содействия научным исследованиям". В декабре мы составили договор на поставку 2000 книг в четырех томах: по эвакуации людей в ЗКО, по административно-территориальному делению, по секретарям и по документам личного происхождения. Но в ходе работ выяснилось, что по эвакуации материалы не помещаются в один том, руководитель фонда предложил выпустить два тома. Я согласилась, но только в пределах оговоренной суммы, - рассказывает Айжан Савгабаева.

По ее словам, по договору поставщик должен был поставить книги восьмого января. Однако в связи с корректировками этот срок затянулся на месяц. В итоге седьмого февраля их доставили в архив. Айжан Савгабаева говорит, что могла подать в суд за несоблюдение сроков, но не стала этого делать. Так как судебные тяжбы затянулись бы ещё дольше, тем более образцы книг были, она их видела и держала в руках. По этой причине и подписала акт выполненных работ. Однако факта растраты и хищения не было. После завершения досудебного расследования директор архива планирует организовать официальную презентацию.

– Сейчас досудебное расследование ведется, мне присвоен статус свидетеля, хожу на допросы. Но я могу предоставить все документы и доказательства своей правоты. Сотрудники Антикора уже приходили, проверяли, делали видеофиксацию, своими глазами видели, что книги есть и хранятся в нашем архиве, - отметила она.

Директор архива говорит, что якобы инициатором всех жалоб стала бывшая сотрудница учреждения. Ранее она не прошла аттестацию, не сдала тестирование и начала жаловаться во все вышестоящие организации. Савгабаева считает, что тем самым она пыталась оказать на неё давление. После жалоб экс-сотрудницы в отношении директора инициировались много проверок. Однако ревизоры никаких нарушений не нашли.



