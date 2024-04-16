26 марта в Уральске объявили режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, так как в городе и районах талыми и дождевыми водами затопило десятки домов и соцобъектов. Выяснилось, что город к большой воде готов не был, затопило даже здание горакимата.

27 марта под воду ушло село Коржын в Каратобинском районе. Тогда эвакуировали 600 человек. Дома также подтопило в Уральске, в Теректинском, Таскалинском, Бурлинском, Сырымском районах и в районе Байтерек.

В области организовали круглосуточное дежурство всех служб, в том числе на объектах жизнеобеспечения. Стихия разбушевалась. Из-за подъёма воды пациентов Областного кардиоцентра пришлось перевезти в другую больницу.

После начало топить пригородные дачи и сёла. Власти потоками эвакуировали людей и предоставляли им всё необходимое, чтобы переждать большую воду в эвакуационных пунктах. На этом всё не закончилось. Оказалось, что эта была лишь первая волна наводнения.

Вторая волна началась несколько дней назад. Как известно, Уральск расположен в "треугольнике" трех рек - Чагана, Деркула и Урала. Если первые две реки уже пошли на спад, то Урал только-только набирает силу.

«Казгидромет» сделал неутешительный прогноз - Урал может подняться до 1038 сантиметров, при опасной отметке в 850 сантиметров.

Для спасения города от наводнения, которое уже называют крупнейшим за последние 80 лет, задействовали не только волонтёров, но и сотрудников ДЧС, Нацгвардии, минобороны из других областей республики. В Уральск приехали активисты и просто неравнодушные люди. Они укрепляют берега и возводят дамбы вдоль Урала и Чагана, вода в котором может пойти в обратном направлении.

Пик паводка власти прогнозировали несколько раз, сообщая о максимальном уровне воды в разные даты. Сначала его обещали на 15 апреля, позже "перенесли" на 17-ое, сейчас большую воду ждут 19 апреля. Такие не точные прогнозы объясняют тем, что ориентируются на Российскую Федерацию, а вернее города, которые уже топит уральной водой.

Первым под натиском большой воды оказался российский город Орск Оренбургской области, там прорвало дамбы. Позже водой затопило часть Оренбурга. Уровень воды в Урале в соседней России оказался выше прогнозируемой на 1,5 метра. Тысячи людей были эвакуированы.

А сброс воды с Ириклинского водохранилища достигал 2170 кубометров в секунду, когда в прошлом году сброс составлял 15 кубометров в секунду. По состоянию на 16 апреля сброс с водохранилища составляет 476 кубометров в секунду.

Пару дней назад на гидропосту в Оренбурге зафиксировали спад воды в Урале, только за прошедшие сутки вода убавилась на 24 сантиметра. А это говорит о том, что вся эта вода идёт по течению в Уральск и Атырау.

На сегодняшний день подъем воды на гидропосту в Уральске составил 776 сантиметров, подъем за стуки — 8 сантиметров. А на первом гидропосту после РФ Январцево уровень воды составил 802 сантиметра.

Когда именно придёт вода из Оренбурга в Уральск и может ли повлиять паводок в соседней России на наше наводнение рассказали в ДЧС ЗКО. Начальник управления кризисных ситуаций ДЧС ЗКО Елена Арефина первая получает информацию от российских коллег о состоянии уровня воды. Они созваниваются четыре раза в день. Также они связывают эти данные с учащенными наблюдениями от "Казгидромета", а именно подъемом воды каждые четыре часа.

— Мы отслеживаем динамику согласно гидробюллетеням от гидрологов. С МЧС Оренбурга мы устно уточняем обстановку каждые четыре часа и ещё они ежедневно в 8 утра нам предоставляют гидробюллетень на их гидропостах. Кроме того, сообщают о состоянии Ириклинского водохранилища, приток и сброс. Опираясь на эти данные мы анализируем и отслеживаем обстановку и как она может измениться, — пояснила Елена Арефина.

Далее они доводят до всех госорганов информацию в противопаводковом чате и дублируют все данные по электронной почте.

— С 14 апреля в Оренбурге идет спад. Мы делаем средний расчёт опираясь на «Казгидромет» и «Казводхоз». По средним расчётам вода приходит к нам с Оренбурга через пять дней. Сейчас у нас постепенно Урал поднимается, идёт плавный переход. Соответственно та вода, которая идёт с верхних притоков в Урал и та вода, которая была сброшена с Ириклинского водохранилища ориентировочно будет у нас. Ну где-то 18, 19, 20 апреля, — рассказала начальник управления кризисных ситуаций ДЧС ЗКО.

Также спикер отметила, что точных расчётов уровня воды нет, есть только предполагаемый.

— Точных расчётов нет. Оренбург с Уральском тоже нельзя сравнивать. Оренбург выше и русло у него немного другое. Уральск находится ниже и всё это влияет. По пути к нам часть воды Урал теряет в пойме, в старице, выходит из берегов. В Оренбурге уровень воды превысил прогнозируемый на 1,5 метра. К этому мы готовимся. Если сопоставить все расчёты и при опасном критическом уровне 850, все равно прогнозируется превышение. В среднем на один метр, — дополнила Арефина.

Также по словам специалиста, на уровень воды в Урале влияет Сакмара, которая составляет 80% притока Урала. Сейчас по ней идёт спад (на территории России). По последним данным на 15 апреля, уровень воды в Сакмаре понизился на пять сантиметров. Спад идет с 10 апреля.

Соответственно, это приток Урала на 60% влияет на уровень, который входит в Урал.

Кстати, если мы ждем паводок и большую воду из России, то у соседей готовятся и ждут воду из Казахстана. Так, российские СМИ сообщают, что под воду уходят Курганская и Тюменская области. Именно к ним идет вода из Казахстана по река Ишим и Тобол.

На этом фоне неделю назад высказался полпред президента России Владимир Якушев. Он считает, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды «должен быть более согласован».

— Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами , чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным, — сказал Владимир Якушев.

В министерстве водных ресурсов и ирригации ответили на заявление Якушева.

— Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности. Начиная со 2 апреля казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол. Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов. И о каких-либо несогласованных действиях речь не идет. Казахстанская сторона готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной, — сообщили в пресс-службе министерства.

Между тем, в Уральске и опасных районах продолжаются работы по возведению дамб, но как показала практика первой, второй и третей дачной, искусственные насыпи не помогли.