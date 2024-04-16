— Спасатели за считанные минуты добрались до места и специальной верёвкой вызволили лошадь на берег. Участие в спасении приняли пятеро сотрудников ДЧС, — пояснили в ведомстве.

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, 16 апреля в 11:48 в микрорайоне Жилгородок города Атырау жители увидели, как в реке Урал тонет лошадь. Они сразу сообщили об этом спасателям.