По словам заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова, в регионе выплачивается единовременная помощь пострадавшим в паводках. Эту выплату на сегодняшний день уже получили 677 семей на общую сумму 124,8 млн тенге. Если раньше размер единовременной социальной помощи составлял 184 600 тенге или 50 МРП, то теперь властями было принято решение об увеличении данной суммы вдвое, то есть до 100 МРП или 369 200 тенге.



Необходимые нормативные документы о выделении средств из резерва областного бюджета на неотложные затраты для оказания помощи с связи с паводковой ситуацией подготовлены.



Тем, кто ранее уже получил выплату в 184 600 тенге, остаток суммы, а точнее такая же сумма будет начислена после подачи заявления, но уже без сбора документов.

Как выяснилось, на сегодняшний день по области принято 2 013 заявлений, на сумму 371,6 млн тенге, из них 677 семьям произведена оплата. Остальные 1 337 заявлений на сумму 246,8 млн тенге находятся на рассмотрении, после полной проверки семьям будет произведена выплата.