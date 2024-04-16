Руководитель волонтерского движения «Орал жастары» Дулат Жусипкалиев рассказал, что волонтеры трудятся днем и ночью. Три тысячи молодых людей, студентов и даже детей посменно выходят на борьбу с паводком. В этот тяжелый период молодежные организации, спортсмены, медики, сотрудники образовательных организаций объединились против общей проблемы.

— Волонтеры работают посменно, кто-то выходит на час, на пол дня или до вечера. Ночью выходят помогать и дежурить другие. У нас 11 официальных точек, где работают волонтёры, далее их распределяют по объемам. Средний возраст у нас 20 лет, но к нам иногда приходят школьники и дети помогать. Очень много студентов, четыре университета участвуют в укреплении берегов. Культурные объединения, комитет труда и социальной защиты, преподаватели, все они участвуют в работе. В двух очках мы готовим мешкотару, где в день работает по 400 человек. По ночам работает около 100-150 человек. Девочки помогают наполнять мешки. Другая часть волонтеров оказывает помощь эвакуационных пунктах и помогают принимать гуманитарную помощь. Волонтеры работающие в эвакопунктах помогают прибывшему населению расположится. Также есть ребята, которые помогают на дачах, — рассказал Дулат Жусипкалиев.

Сегодня, 17 апреля, в Педагогическом колледже, где живет 336 эвакуированных, культурно-просветительное объединение проводит спортивные игры и уроки рисования для детей. Такие мероприятия проводят с первых дней эвакуации.

— Мы помогаем детям интересно провести время, устраиваем спортивные старты, рисуем. Мы были во многих эвакопунктах, наша команда делится по 10 человек и проводит программу в течение трех часов, — рассказал заведующий дворового клуба «Арман» Данабек Ерболатулы.

Во дворе колледжа звучит веселая музыка, на спортивной площадке звонкий смех ребят, в основном тут дети дошкольного возраста. Пострадавшие от паводка расположились в общежитие Педколледжа. На входе сидит охранник, который отвечает за безопасность людей.

По информации пресс-службы городского акимата, всего в эвакуационных пунктах находится 2 078 человек:

ЗКГУ №3 — 300 человек,

ЗКГУ №1 — 288 человек,

Педколледж — 336 человек,

Колледж «Сервис» — 362 человек,

ЗКАТУ имени Жангир хана — 500 человек,

Дорожно-транспортный колледж — 130 человек,

Колледж сервиса и новых технологий — 98 человек,

ОЖШСМ спорт залы (Айтиева) — 14 человека,

СК Орал — 50 человек.