По данным пресс-службы прокуратуры ЗКО, несмотря на проводимые профилактические мероприятия и многократные предупреждения число жертв мошенников растет. С начала года по сегодняшний день осуждено 23 мошенника.

К примеру, в Уральском городском суде огласили приговор мужчине, который работал дроппером. Он обналичивал деньги, полученные путем мошенничества. В судебном заседании подсудимый вину свою не признал и пытался оправдать свои действия. По его словам, он не знал, что деньги добыты преступным путем.

Несмотря на это суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.