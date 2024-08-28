По данным , в поселке Зачаганск в рамках проекта ремонтируют дороги на пяти улицах. Четыре из них реконструируют: Жерұйық, Баянсұлу, Беляева и Жанқадамов. Работы планируется завершить до конца года. Уже завершен капитальный ремонт дорожного полотна улицы Озен. В этом году за счет бюджетных средств заасфальтировали 11 улиц, включая внутренние дороги микрорайона Автомобилист и улиц Доспанова, Бокен би.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что сейчас продолжается ремонт внутренних дорог поселка Меловые Горки. Асфальтирование улиц Сабыра Рахимова и Есет батыра в районах Болашак и Балауса также находится в процессе. Планируется текущий ремонт автодороги на улице Кошкарбаева. В связи со строительством двух учебных заведений по проекту «Комфортная школа» в селе Зачаганск запланирован ремонт дорог вокруг школы и создание парковки.