Штрафы за квартирантов: что нужно знать казахстанцам о временной регистрации

Сдача квартиры в аренду часто вызывает у собственников массу опасений. Один из главных страхов - оформить временную регистрацию и в результате лишиться квадратных метров. Как поясняет Krisha.kz, эти тревоги абсолютно беспочвенны.

Прописка никак не влияет на право собственности. Квартирант не получает долю в жилье, а все сделки с недвижимостью - продажу, дарение или залог - по-прежнему совершает исключительно владелец. Более того, хозяин может в любой момент снять жильца с регистрации без чьего-либо согласия.

Зачем тогда нужна временная регистрация?

Самим квартирантам штамп в документах необходим для доступа к базовым социальным услугам. Имея временную прописку, можно без проблем прикрепиться к поликлинике или устроить ребенка в ближайшую школу и детский сад. Кроме того, учет по месту жительства обязателен по закону для контроля со стороны налоговых и миграционных органов.

Как оформить и сколько это стоит?

Процедура полностью бесплатная и занимает около четверти часа. Оформить временную регистрацию можно онлайн через eGov, банковские приложения или в зонах самообслуживания ЦОНов.

Срок выбирается индивидуально - от одного месяца до года.

Если жилец съезжает раньше и прописывается в другом месте, регистрация аннулируется автоматически.

Для оформления нужны только заявление с указанием ИИН владельца и взаимное согласие через ЭЦП.

Штрафы для тех, кто игнорирует закон

Проживание без регистрации влечет за собой административную ответственность для обеих сторон. Если хозяин квартиры не зарегистрирует жильца, ему грозит штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге), а при повторном нарушении - 20 МРП (86 500 тенге). Забывчивость владельца, вовремя не снявшего съехавшего квартиранта с учета, обойдется в 5 МРП (21 625 тенге). Наказание предусмотрено и для арендаторов: за отсутствие временной прописки придется заплатить от 7 до 13 МРП.

При этом в Алматы и Астане действует ограничение по квадратуре. На каждого зарегистрированного человека должно приходиться не менее 15 квадратных метров площади, поэтому прописать лишних людей в небольшую квартиру просто не получится.