Штрафы за выпас скота возле железных дорог хотят увеличить в Казахстане

В Казахстане планируют в два раза повысить размеры штрафов за выпас сельскохозяйственных животных в непосредственной близости от железнодорожных путей. С соответствующей инициативой выступает АО "Национальная компания „Қазақстан темір жолы“, призывающая владельцев скота к строгой дисциплине.

По данным компании, КТЖ совместно с местными акиматами и транспортной полицией на постоянной основе ведет разъяснительную работу.

С начала года уже проведено около 1,3 тысячи встреч с охватом порядка 34 тысяч человек.

Правила выпаса и безопасного прогона скота через пути разъяснены более чем 52 тысячам владельцев.

К административной ответственности за нарушения привлечено 378 хозяев животных.

Принимаемые меры дают положительный эффект: за девять месяцев 2026 года количество наездов поездов на скот сократилось до 584 случаев по сравнению с 648 за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, обстановка на путях продолжает оставаться серьезной.

В КТЖ напоминают, что с 2025 года за данное правонарушение была отменена такая мера, как предупреждение - теперь к нарушителям сразу применяется штраф в размере 5 МРП, а за повторное нарушение - 10 МРП.