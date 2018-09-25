Один из самых отдалённых от областного центра районов области — Шынгырлауский, расположен в очень благоприятной климатической зоне для развития животноводческого сектора. Именно на это делается сейчас ставка на родине Бокенбай батыра, которому установлен памятник на родной земле. Для сохранения памяти об истории района, его борцах за независимость в прошлом году здесь был открыт историко-краеведческий музей. Именно здесь состоялось первое из запланированных мероприятий, посвящённых 90-летию района — презентация книги. - От первых дней создания района до сегодняшнего времени — всё было написано в этой книге. В неё постарались собрать все знаменательные события, все важные вехи, истории лучших людей. Праздник закончится, а эта книга останется навсегда. Это очень важно, - рассказал аким Шынгырлауского района Альберт ЕСАЛИЕВ. Программа «Рухани жангрыру» продолжает показывать прекрасные результаты. Люди стали больше интересоваться страницами истории своей малой родины и даже становятся инициаторами написания книг об этом. Национальные традиции стали чтимы не только старшим, но и подрастающим поколением. Праздничные мероприятия продолжились в степи, где были установлены юрты. Молодёжь в национальных костюмах встречали гостей, затем состоялось театрализованное представление об истории героев района. Бокенбай батыр был правым рукой Абылхаир хана. Многие историки путают с Букенбай караулы с Бокенбай батыром. Это были совершенно разные люди. Именно об этом мы показали сцену, - пояснил житель района Сабыргали ТАЙПАКОВ. В день района многие его жители были отмечены благодарственными письмами за вклад в его развитие. Звание «Почётный гражданин района» было присвоено Макару Есенулы. Отдельную благодарность получили и меценаты, принимающие активное участие в жизни района и оказывающие постоянную поддержку нуждающимся.