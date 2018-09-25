Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе проведения «Открытого акимата» каждый желающий может обратиться с вопросами, просьбами, жалобами, предложениями, другими обращениями к руководителям областных и городских исполнительных органов, коммунальных служб, правоохранительных органов и других ведомств и организаций. - Цель организации «Открытого акимата» - способствовать ускоренному и эффективному решению многих, возникающих у населения проблем, оказанию правовой и социальной помощи. Прием назначен на субботу, в удобное для жителей время, поэтому приглашаем Вас посетить день открытых дверей, - рассказали в пресс-службе акимата ЗКО. День открытых дверей "Открытый акимат" пройдет 29 сентября 2018 года в 9*:00 в фойе Казахского драматического театра имени Х. Букеевой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.