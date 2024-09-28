Руководитель департамента экономических расследований по ЗКО Асылбек Дуйсенов во время брифинга в РСК рассказал, что за последние три года расследовано более 100 экономических уголовных правонарушений, из них 14 уголовных дел зарегистрировано по фактам незаконного предпринимательства.

Только за 2023-2024 годы из незаконного оборота изъято более 345 тысяч пачек сигарет.

– В основном это осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с перевозкой, хранением и сбытом подакцизных товаров в виде алкогольной и табачной продукции, - сообщил Асылбек Дуйсенов.

К примеру, четверо жителей ЗКО решили заняться незаконным предпринимательством без регистрации. Они перевозили, хранили и продавали подакцизные сигареты различных марок. У них обнаружили более 1,6 миллиона пачек табачной продукции на 967 миллионов тенге. Кроме этого, они для продажи приобрели алкоголь с заведомо поддельными учетно-контрольными марками. Всего 1060 бутылок. Незаконные сигареты предприимчивые жители ЗКО привозили из Кыргызстана и хранили в разных частях Уральска, в том числе на рынке «Алтын алма», где и торговали табачной продукцией.

Уральский городской суд признал их виновными в незаконном предпринимательстве и нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров. Суд назначил всем наказание в виде одного года ограничения свободы и штрафа в 1000 МРП или чуть более трех миллионов тенге. Весь изъятый товар решением суда была уничтожена.



