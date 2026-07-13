Сильная жара и грозы: прогноз погоды в ЗКО на 14 июля

В Западно-Казахстанской области 14 июля прогнозируются небольшие дожди и грозы. Местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, на западе сохраняется высокая пожарная опасность, а столбики термометров днем поднимутся до критических 35-38 градусов. В Уральске синоптики обещают более умеренную погоду: ночью температура воздуха составит +17...+19 °C, днем - +30...+32 °C.

В Атырауской области ночью ожидаются небольшие осадки и грозы. В Атырау в дневное время температура воздуха составит +36...+38 °C, а в ночные часы - до +22...+24 °C. Жителям западных и юго-восточных районов области рекомендуют соблюдать осторожность, так как из-за сухой погоды сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров.

В Мангистауской области днем пройдут дожди с грозами и возможна пыльная буря, а ночью и утром на западе, включая Актау, вероятен туман. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с, а высокая пожарная опасность объявлена в центре, на севере и востоке области. Температура ночью составит +23...+25 °C, днем воздух прогреется до +33...+35 °C.

В Актюбинской области местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ожидается усиление ветра до 15-18 м/с в восточных районах, а на западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе в ночное время столбики термометров покажут +18...+20 °C, а в дневные часы температура составит +31...+33 °C.