Сильная жара ожидается на западе Казахстана 5 июля

В некоторых регионах температура воздуха поднимется до 38 градусов.

По данным РГП "Казгидромет", 5 июля в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 37 градусов жары, ночью +22.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют град, дождь с грозой, шквальный ветер. Днем ожидается до 35 градусов жары, ночью +20.

Дождь с грозой и жара до 37 градусов ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +25 градусов.

Жара до 38 градусов ожидается в Мангыстауской области. Ночью температура воздуха составит +25 градусов.