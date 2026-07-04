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Социум

Сильная жара ожидается на западе Казахстана 5 июля

В некоторых регионах температура воздуха поднимется до 38 градусов.
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Сильная жара ожидается на западе Казахстана 5 июля
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 5 июля в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 37 градусов жары, ночью +22. 

В Актюбинской области синоптики прогнозируют град, дождь с грозой, шквальный ветер. Днем ожидается до 35 градусов жары, ночью +20. 

Дождь с грозой и жара до 37 градусов ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +25 градусов. 

Жара до 38 градусов ожидается в Мангыстауской области. Ночью температура воздуха составит +25 градусов. 

погода жара

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