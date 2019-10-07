Пожар в регионе продолжает бушевать и тому способствует порывистый ветер, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сельчане района Байтерек сообщают, что якобы началась эвакуация жителей села Озерное. Впрочем, в департаменте ЧС данную информация не подтвердили. - Были эвакуированы жители маленького села Чулпан, там  проживает около 30 человек. Их эвакуировали в село Рубежинское, где были подготовлены места в общежитии местного училища. Гарнизон области поднят по 3 рангу вызова и находится в боевой готовности, - сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. Как стало известно, сгорели нежилые дачные домики в садоводческом обществе Яик-2. Всего около 10 домов, однако данная информация уточняется. - Сотрудниками ДЧС из садоводческого товарищества «Яик» было эвакуировано 11 человек. На месте пожара находится руководство департамента,-  - продолжил Ерлан Турегелдиев. По последней информации ДЧС ЗКО, сухостой горит в поселке Желаево, также горит сухая трава и лесной покрытие с переходом в п.Айтиево Теректинского р-на и п.Жайык-2 района Байтерек, общая ориентировочная площадь 15 гектаров. В районе Байтерек у поселка Озерное горит сухая трава и кустарники, площадь пожара устанавливается. -В настоящее время на местах работают 103 сотрудника ДЧС ЗКО, 20 работников лесхозов, 30 человек дорожно-патрульной полиции, кроме того задействованы сотрудники местных исполнительных органов, добровольных формирований. Сложность тушения заключается в том, что в регионе наблюдается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, который меняет направление огня, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Напомним, пожар в районе Байтерек начался 6 октября в Теректинском районе после чего перекинулся в район Байтерек. Людей призывают помочь в тушении пожара. Из-за сильного огня дым виден в городе, а жители Теректинского района задыхаются от едкого запаха гари. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА