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Социум

Симулятор землетрясений строят в Алматы

Завершить строительство намерены в 2024 году. Изображение с сайта Pixabay В 2019 году ДЧС озвучивал планы создания симуляционного центра для подготовки населения к землетрясениям. Симулятор позволит ощутить на себе толчки до шести балов и выработать поведенческие навыки при такой ситуации. Для строительства центра выделяли участок земли площадью четыре гектара в районе автоЦОНа. Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге в РСК сказал, что строительство уже началось. - Был опыт такой в Японии. Сейчас ведётся строительство. По завершению объекта планируем все слои н
Дана Рахметова
Симулятор землетрясений строят в Алматы
Завершить строительство намерены в 2024 году.
Мощное землетрясение в Токио сняли на видео
Мощное землетрясение в Токио сняли на видео
Изображение с сайта Pixabay В 2019 году ДЧС озвучивал планы создания симуляционного центра для подготовки населения к землетрясениям. Симулятор позволит ощутить на себе толчки до шести балов и выработать поведенческие навыки при такой ситуации. Для строительства центра выделяли участок земли площадью четыре гектара в районе автоЦОНа. Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге в РСК сказал, что строительство уже началось.
- Был опыт такой в Японии. Сейчас ведётся строительство. По завершению объекта планируем все слои населения привлечь, начиная от воспитанников детских садов, школьников, студентов. Все они будут проходить через этот центр. Там установят симуляторы землетрясения и другие. Проект направлен для подготовки населения к кризисным ситуациям, - сказал Алибеков.
Завершить строительство планируют в 2024 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы

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