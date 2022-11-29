Симулятор землетрясений строят в Алматы

Завершить строительство намерены в 2024 году. Изображение с сайта Pixabay В 2019 году ДЧС озвучивал планы создания симуляционного центра для подготовки населения к землетрясениям. Симулятор позволит ощутить на себе толчки до шести балов и выработать поведенческие навыки при такой ситуации. Для строительства центра выделяли участок земли площадью четыре гектара в районе автоЦОНа. Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге в РСК сказал, что строительство уже началось. - Был опыт такой в Японии. Сейчас ведётся строительство. По завершению объекта планируем все слои н