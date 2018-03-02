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Социум

Синоптики прогнозируют выпадение большого количества осадков в ЗКО

1 и 2 марта в ЗКО отличились сильными морозами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", в середине первой декады марта на большей части страны ожидаются осадки - преимущественно снег и повышение температуры воздуха. - Так, в течение месяца весеннее тепло не раз еще будет сменяться возвратами холодов, которые ожидаются в середине второй, в начале и конце третьей декады. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 °С, лишь в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, на боль
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Синоптики прогнозируют выпадение большого количества осадков в ЗКО
1 и 2 марта в ЗКО отличились сильными морозами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", в середине первой декады марта на большей части страны ожидаются осадки - преимущественно снег и повышение температуры воздуха. - Так, в течение месяца весеннее тепло не раз еще будет сменяться возвратами холодов, которые ожидаются в середине второй, в начале и конце третьей декады. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 °С, лишь в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, на большей части Костанайской и на севере Актюбинской - около нормы, - рассказали в "Казгидромет". Также синоптики отметили, что месячное количество осадков предполагается выше нормы в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях. Кроме того, в начале второй декады температура воздуха ночью будет составлять - 15, - 20 °С, днем -5, -10 градусов. Затем ожидается постепенное повышение ночью до -2, -7 °С, днем до +7, +12.
осадки погода

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