Синоптики прогнозируют выпадение большого количества осадков в ЗКО

1 и 2 марта в ЗКО отличились сильными морозами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", в середине первой декады марта на большей части страны ожидаются осадки - преимущественно снег и повышение температуры воздуха. - Так, в течение месяца весеннее тепло не раз еще будет сменяться возвратами холодов, которые ожидаются в середине второй, в начале и конце третьей декады. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 °С, лишь в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, на боль