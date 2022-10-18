Ситуация с наплывом россиян стабилизировалась - глава МВД
Граждане России стали чаще уезжать из Казахстана, нежели прибывать в страну, передаёт Informburo.kz.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что количество россиян, ежедневно приезжающих в Казахстан, стабилизировалось.
- Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше: теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывают 8-9 тысяч граждан, выезжают 10-11 тысяч граждан, – сказал глава МВД журналистам в кулуарах правительства.
Журналисты поинтересовались, были ли случаи депортации.
- Все, кто нарушил наше миграционное законодательство, в рамках закона по решению суда выдворяются за пределы наших границ, - ответил Марат Ахметжанов.
Сколько россиян выдворили из страны, министр не конкретизировал.