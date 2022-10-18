- Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше: теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывают 8-9 тысяч граждан, выезжают 10-11 тысяч граждан, – сказал глава МВД журналистам в кулуарах правительства.

- Все, кто нарушил наше миграционное законодательство, в рамках закона по решению суда выдворяются за пределы наших границ, - ответил Марат Ахметжанов.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что количество россиян, ежедневно приезжающих в Казахстан, стабилизировалось.Журналисты поинтересовались, были ли случаи депортации.Сколько россиян выдворили из страны, министр не конкретизировал.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.